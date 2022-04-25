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紐時記者爆料新書：川普發放聯邦救災款項 有差別待遇

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紐時記者爆料新書：川普發放聯邦救災款項有差別待遇

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普。美聯社
前總統川普。美聯社

根據紐約時報記者馬丁(Jonathan Martin)、勃恩斯(Alexander Burns)合寫爆料新書「這過不了關：川普拜登及美國未來之爭」(This Will Not Pass: Trump, Biden and the Battle for America's Future)截錄，共和黨籍馬里蘭州長霍根(Larry Hogan)受訪時說，前總統川普發放聯邦天然災害賑濟款項有「大小眼」差別待遇，獨厚與川普交情較好的德州與佛羅里達州，其他48州州長則要卑躬屈膝對川普請求。

「這過不了關：川普、拜登及美國未來之爭」訂於5月3日出版，根據新書截錄，霍根接受馬丁及勃恩斯採訪時說，聯邦政府在天然災害發生後對地方政府發放賑災款項，但川普處理手段有差別待遇，除了德州與佛州之外的其他州長，都必須低聲下氣向川普請求。

霍根指出，唯有德州、佛州可以在毫無問題的情況下領到聯邦天災賑濟款項，川普曾說其他48州則要「打電話來客客氣氣地拜託我」。

民主黨籍康乃狄克州州長賴蒙特(Ned Lamont)說，2020年間，康州遭受強烈暴風雨侵襲，某些地區居民飽受斷電之苦，向白宮詢問如何獲得聯邦政府援助之後，隔了幾小時便接到川普親自來電。

賴蒙特說，川普在電話中先是詢問：「你是不是想要我命令聯邦緊急事故管理總署(FEMA)做些事情？」接著川普又說：「那好，用讓我滿意的方式跟我拜託。」

書中寫道，賴蒙特表示，對於川普的回應，當時感覺自己彷彿成了2019年時的烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)，川普扣押美國對烏克蘭軍事援助，逼迫烏克蘭政府對民主黨總統候選人拜登啟動調查。

賴蒙特接受新書採訪時說，為了拿到聯邦賑災款項，決定配合川普要求，對川普說出讚美之詞。他說，在電話裡對川普表示，如果總統能親自為賑災款項發放簽字，將讓康州民眾獲得極大幫助，川普則回答說：「沒問題。」

新書截錄指出，美國爆發新冠疫情之後，川普指示身兼白宮防疫小組召集人的副總統潘斯，如果有曾經讓川普不悅的民主黨籍州長打電話來要求協助，一概不准接電話。

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