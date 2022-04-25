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川普稱哈利王子被梅根牽著鼻子走 預言婚姻結局糟糕

編譯羅方妤／即時報導
前總統川普。(歐新社)
前總統川普。(歐新社)

紐約郵報報導，前總統川普在25日晚間播出的英國名嘴摩根（Piers Morgan）主持節目「摩根自由說」（Piers Morgan Uncensored）專訪表示，英國哈利王子出走王室「是種尷尬」，他被夫人梅根牽著鼻子走，並預言失控且不斷鬧出爭議的哈梅婚姻將有糟糕結局，甚至認為應剝奪這對夫婦王室頭銜。

川普專訪中向主持人摩根表示，「有沒有聽過哈利被鞭打這個說法」。摩根答道，「我確實常聽說」。川普說，「而且哈利被鞭打的程度，是我前所未見的」。

主持人摩根撻伐哈利夫婦不遺餘力，去年公開拒絕為此向哈利夫婦道歉，憤而退出「早安英國」（Good Morning Britain）節目。川普告訴摩根，自己對於哈利夫婦的看法與他一致。他說：「我不是梅根的粉絲，從一開始就不是。我認為可憐的哈利被梅根牽著鼻子走，現在處於非常難堪的狀態。梅根說了很多英國王室的壞話，尤其是針對英國女王伊麗莎白二世。」

梅根去年接受知名主持人歐普拉專訪，稱英國王室生活令人窒息，甚至想在懷孕期間自殺。

川普說：「我認為現在應該剝奪哈利和梅根的王室頭銜。」

川普補充，他認為壓力終究會使哈利夫婦分道揚鑣，哈利最終會厭倦了妻管嚴，說不定梅根也會發現自己其實有更喜歡的人。摩根詢問川普是否認為，哈利夫婦真的會離婚。川普說：「我的確這麼認為。你也知道，我向來料事如神，預測幾乎準確。哈利夫婦的婚姻會結束，而且會以糟糕的方式收場。而我也想知道，哈利是否會低頭回到美麗的倫敦。」

影片來源：YouTube Piers Morgan Uncensored

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