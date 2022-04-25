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高中球場祈禱是否受宗教自由保護 最高法院今開審

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高中球場祈禱是否受宗教自由保護 最高法院今開審

記者顏伶如／綜合報導
華盛頓州高中美式足球全體隊員與教練甘迺迪，一同在球場單膝下跪向上帝禱告。(美聯社)
華盛頓州高中美式足球全體隊員與教練甘迺迪，一同在球場單膝下跪向上帝禱告。(美聯社)

華盛頓州高中美式足球教練甘迺迪(Joseph Kennedy)多年來在比賽結束後，都率領全體隊員在球場單膝下跪向上帝禱告，公立學區主管得知後，以甘迺迪強行干預學生個人宗教信仰為由，要求停止禱告。甘迺迪控告學區的訴訟案一路打到最高法院，口語辯論25日即將展開，大法官可望在6月底之前做出判決。

美國海軍陸戰隊退役的甘迺迪，2008年起擔任華盛頓州布瑞米爾頓(Bremerton)布瑞米爾頓高中(BremertonHigh School)美式足球隊教練。每次球隊參加比賽結束，兩隊球員在球場相互握手致意之後，甘迺迪便帶著全體球員回到球場中央，單膝下跪向上帝禱告。

身為基督徒的甘迺迪表示，禱告的用意在於感謝上帝保護球員安全，也對於球隊表現感謝上帝恩賜。甘迺迪透過律師表示，憲法保障言論自由與宗教自由，學生球員可自行決定是否加入禱告行列。

布瑞米爾頓學區(Bremerton School District)2015年接獲民眾投訴，得知甘迺迪比賽結束禱告慣例，便發函告知甘迺迪表示如此作法等於強行干預學生的個人宗教自由，要求甘迺迪不得在球場率領球員禱告。

學區對甘迺迪建議，賽前賽後都可私下禱告，若要在球場上禱告則可等待所有學生都離開之後。甘迺迪並未接受學區建議，結果遭到停職處分，任職合約屆滿之後未再續聘。

甘迺迪後來對學區提出告訴，包括美國聯邦第九巡迴上訴法院在內的裁定都是學區勝訴。

美國聯邦第九巡迴上訴法院判決指出，甘迺迪在球場上當著所有學生及家長面前單膝下跪禱告時，身份屬於「公職雇員」(public employee)而非「私人公民」(private citizen)，因此言論不在憲法保障範圍之內。

美聯社報導分析，最高法院審理甘迺迪控告布瑞米爾頓學區一案的時間點，是保守派大法官居絕對多數的期間，從先前幾起案件發展來看，保守派大法官對於保護個人或團體的宗教信仰展現高度同情，包括以信仰自由為由對防疫準則提告的宗教團體。

華盛頓州高中美式足球教練甘迺迪(右二藍衣者)在律師陪同下離開球場。(美聯社)
華盛頓州高中美式足球教練甘迺迪(右二藍衣者)在律師陪同下離開球場。(美聯社)
華盛頓州高中美式足球隊員在祈禱後簇擁教練甘迺迪(中間藍衣者)。(美聯社)
華盛頓州高中美式足球隊員在祈禱後簇擁教練甘迺迪(中間藍衣者)。(美聯社)

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