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喬州餐廳、印州派對 周末2槍擊案 已知2死7傷

編譯陳韻涵／綜合25日電
印第安納州拉法葉周末發生槍擊案，兩人喪命。(取自WISH電視新聞)
印第安納州拉法葉周末發生槍擊案，兩人喪命。(取自WISH電視新聞)

周末不平靜，喬治亞州亞特蘭大與印第安納州拉法葉(Lafayette)分別發生槍擊案，前者發生在餐廳外，後者發生在100多人參加的派對會場，已知兩人死亡、七人受傷。

亞特蘭大警察局副警長皮克(Timothy Peek)表示，該城西北方的奧運百年公園車道(Centennial Olympic Park Drive)與約翰波特曼大道(John Portman Boulevard)附近地區，23日晚間發生槍擊案，造成兩名女性和三名男性受傷，傷患年齡介於15歲到19歲。

亞特蘭大警方表示，這五名傷者的生命跡象穩定，其中兩名男性持槍脅迫一名代客泊車的服務生交出一輛車，劫車開往附近格拉迪(Grady)醫院，自行就醫；另外三名傷者在員警當晚約10時許到場之際，仍留在原地，員警在現場尋獲三把槍和被偷的那輛汽車。

皮克表示，這起街頭槍擊案始於「某種類型的爭吵(altercation)」，正循線追緝兇手並釐清犯案動機。

另外，印州拉法葉警局24日表示，當地3000 block of Phipps Court街角一棟複合公寓24日清晨舉辦派對，超過100人狂歡，卻在凌晨4時20分左右傳出多聲槍響，屋內還有爭吵聲。

拉法葉警方表示，至少兩名男性死亡，四人受傷，「警方已在派對舉辦的公寓內外找到多枚彈殼，不少建築物和車輛遭殃，彈痕累累」。

印州帝博卡努郡(Tippecanoe County)驗屍官科斯特洛(Carrie Costello)透過電郵表示，拉法葉當局試圖辨認遺體身分並通知家屬；警方則根據線索追緝凶嫌。

亞特蘭大 槍擊 警察

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