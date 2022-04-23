勁球獎慶30周年 4億頭獎號碼出爐

勁球獎2015年改變部分規則，將勁球數目從59個增加到69個；這一改變導致中低額獎金的贏家增多，但也使頭獎更難開出。(Getty Images)

勁球 獎（Powerball）慶祝創辦30周年，23日晚間當期獎金頭獎高達4億元，若選擇領取現金則是2億4080萬元，中獎機率為2億9220萬分之一。23日晚間開出頭獎號碼為：白球10、39、47、49、56、紅球08，Power Play：3X。

勁球獎23日晚間開出的中獎號碼。(取材自Powerball官網)

勁球獎官網指稱，第一場勁球抽獎活動是在30年前，也就1992年4月22日舉行。

勁球獎上次頭獎開出是2月14日在康乃狄克州，獎金1億8530萬元。2月14日以來，已有28次連續抽獎無人中頭獎。4月20日開奬仍無人中頭獎，但新澤西州 賣出的一張彩券中了五碼，外加Power Play加碼選項，讓獎金加倍成200萬元。

今年1月5日開出的頭獎6億3260萬元，被加州 和威斯康辛州出售的兩張彩票平分，是史上第七大勁球頭獎。

23日晚上開獎時間是東部時間10點59分。想要贏得4億元勁球頭獎的勝算不大；六個號碼全中的機率為2億9220萬1338分之一。頭獎中獎者可選擇以年金形式領取獎金，在29年內分30次分期領取或一次領回。

勁球獎第一次在1992年4月22日開獎，售價每張1美元，最初有14州和哥倫比亞特區參與；第一張頭獎彩券於印第安納州售出，頭獎獎金590萬元（約為今日1200萬元）。今日的勁球獎彩券每張2元，在全美45州及華盛頓特區、波多黎各和美屬維京群島出售。

勁球獎開賣以來，已售出393張頭獎彩券，頭獎獎金合計達250億元。勁球獎史上開出的最高金額頭獎是在2016年1月創下的15億8600萬元世界紀錄，由加州、佛羅里達州和田納西州三人共得。

歷來勁球獎共有超過10億名中獎者，為公共服務和彩券支持的事業如教育、退伍軍人、老年人和環境保護等等，籌集了270億元。

購買勁球獎彩券的玩家，須從白球（69個普通號碼）中選擇5個號碼，然後在紅球（26個特別號碼）中選擇1個號碼。此外，玩家可以再多付1美元購買Power Play，以增加中獎金額。

根據美國稅法，勁球獎獲獎者領獎後要繳納聯邦個人所得稅，再按居住州法例繳州個人所得稅。但住在南達科他州、德州等未開徵州個人所得稅的州，或住在加州、佛州等不對博彩獎金徵稅的州獲獎者，無需繳納個人所得稅。