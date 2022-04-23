舊金山北灘 亞裔女光天化日之下遭襲擊

舊金山華埠社區活躍人士劉大林說，希望人們意識到此類攻擊事件的嚴重性。（電視新聞截圖）

周五（4月22日），一名年輕的亞裔女子在舊金山 北灘社區的一條繁忙街道上遭到一名男子的襲擊，警方正在對此事件進行調查，目前還不知道這次襲擊的動機。自兩年前疫情開始以來，針對亞裔美國人及太平洋島民社區（AAPI）的攻擊事件急劇上升；2020年舊金山有9起襲擊事件，去年這一數字躍升至60起。

周五下午1點半左右，當舊金山警察 扣留嫌犯時，一名NBC灣區的攝影師正好拿著手機在現場。嫌犯被用擔架抬走，舊金山警察局沒有透露為什麼原因或他是誰。

警方稱這名男子拿著刀在跑，人們告訴警察，他就是在離這里大約一個街區左右的Columbus街路上毆打婦女的人。

目擊者斯陶布（Libby Staub）說，她過去曾看過這些襲擊的視頻，但親身目睹是第一次。從當時聽到那名男子在打了那名女子後對她所說的話，斯陶布懷疑這名女子有可能因為是亞裔而成為目標。

「她倒下了，他說，『怎麼樣，你喜歡這樣嗎？』」斯陶布描述當時場景說。

事件發生在中午，而且距離該市標志性的Stinking Rose餐廳的新址非常近。目擊者追趕嫌疑人大約一個街區，直到他最終在Columbus和Vallejo的拐角處被拘留。

「我非常擔心，你知道，因為我認為有很多人已經無所謂了，」舊金山華埠 社區活躍人士劉大林（Forrest Liu）先生說。

自從對亞太裔襲擊事件開始升級後，劉大林於2020年開始成為舊金山華埠的志願安全巡邏隊的一員。現在，他正在與亞太裔擁有的企業合作，努力讓人們回歸華埠，並確保公眾繼續致力於結束無端的攻擊行為。

劉說：「顯然還沒有結束，像這次的攻擊說明了這種事仍在發生；而提高對此攻擊事情的意識是重要的。」

有一件事可以幫助警方了解到底發生了什麼，那就是找到該襲擊事件的受害者。據警方稱，在嫌疑人被拘留後就無法找到她。

「大家都在追趕那個人，因為他在跑，」斯陶布說。她說，想知道受害者是誰，並確保她沒事。她補充說，希望該女子意識到襲擊她的人現在已被警方拘留。