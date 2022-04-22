拜登地球日簽林地「減碳」行政令 要求保護古木

眾多官員在西雅圖春花怒放的蘇華德公園陪同拜登總統。(美聯社)

拜登 總統22日「地球日」到西雅圖地區視察，並簽署行政命令，責成森林、土地和國家公園管理單位，保護國有林地，勿讓其中古老樹木等珍貴天然資源遭受野火、乾旱和枯萎病之害。

這位民主黨 籍總統雖然在氣候變遷 的施政上遭遇困難，至少表現出和前任川普總統大異其趣，也明白表示環境危機已到了刻不容緩的地步，不但成年人幾乎有共識，年輕一輩更可指望，會奮力解決氣候和環境危機。

他說：「每當我稍感失望的時候……我就打開電視，看看年輕人的作為。年輕世代不會容忍這一切繼續下去。是的，他們不會容忍下去。」

他在西雅圖蘇華德公園(Seward Park)春花怒放背景下發表完演說，隨即坐下來簽署這道行政命令，責成國有林地、土地與國家公園管理官員在一年內，把各類樹木的資料整理妥當，找出對老樹可能造成威脅的原因，然後提出防範對策。

老樹是對應氣候變遷的重要緩衝器，可以吸收大量二氧化碳等溫室氣體，並且儲存在身，減少進入大氣層，造成地球暖化的廢氣。不過，白宮強調，這道命令並不禁止砍伐足齡或老齡樹木。

拜登簽署這道明令，表示他沒忘記自己的環保承諾，即使俄國入侵烏克蘭戰爭導致油價上升，物價飛騰，對民主黨的期中選舉造成巨大壓力，他仍專注處理野火等氣候變遷的重大議題。

該行政本令針對類如北加州最近遭野火吞噬的千年古木，提出進一步保護措施。這些巨大的北美紅衫樹林，對減緩二氧化碳飄到大氣層特別有效，也是許多野生動植物的最佳寄居地，還兼做西部農田與住宅區的重要分水嶺。

過去大家認為「天然防火」的紅杉林，在連年乾旱、燠熱的「異常氣象」下，加上栽植逾百年、意在防火的小樹野草密布，經不起野火摧殘，連數千年的老樹都毀於一旦，讓林地管理人員驚愕不已。

官員指出，美國人產生的溫室氣體，超過10%被森林吸收，林地不但減緩氣候暖化，還有防洪、清水、提供新鮮空氣等作用，也對野生動植物發揮「護生」功能。