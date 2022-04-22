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判決結果涉及能否參選連任 格林挨告官司開審

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判決結果涉及能否參選連任 格林挨告官司開審

記者顏伶如／綜合報導
陰謀論支持者、共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員瑪潔瑞‧泰勒‧格林(Marjorie Taylor Greene，圖)能否角逐連任，喬州行政法院22日審理結果將有重大影響。美聯社
陰謀論支持者、共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員瑪潔瑞‧泰勒‧格林(Marjorie Taylor Greene，圖)能否角逐連任，喬州行政法院22日審理結果將有重大影響。美聯社

陰謀論支持者、共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員瑪潔瑞‧泰勒‧格林(Marjorie Taylor Greene)能否角逐連任，喬州行政法院22日審理結果將有重大影響。有線電視新聞網(CNN)報導分析，這起官司如何發展除了關係格林政治生涯，也對面臨類似官司的共和黨籍官員產生示範作用，甚至牽動前總統川普是否再戰2024。

美國憲法第十四條修正案規定，參與顛覆、叛國或通敵將喪失公職資格。某些喬州選民援引憲法第十四條修正案對格林提告，指控格林在2021年1月6日國會暴動中扮演角色，煽動挺川暴徒攻擊國會大廈，不得參加連任選舉。

格林22日上午9時30分左右進入位於亞特蘭大的喬州行政法院聽證會，某些支持群眾一度報以掌聲，法警立即要求現場保持安靜。聽證會由行政法官畢羅特(Charles Beaudrot )主持，格林的挺川派眾院同僚、共和黨籍佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)也在現場。

蓋茨22日在推特發表照片寫道，前來亞特蘭大表達對格林的支持，對抗想要將格林從候選人名單除名的手段。蓋茨寫道，格林挨告就是「民主受到攻擊」。

格林辯護律師巴普(James Bopp)聽證會開場聲明中對法官說，格林是1月6日國會暴動的受害者。巴普說，格林的生命受到威脅，她覺得飽受驚訝，徬徨不已，策畫暴動事件的主謀不會有這些反應。巴普也說，格林的兒女在國會暴動事件發生時驚慌失措。

巴普對法官說，國會暴動發生時，格林在社群媒體發布影片，呼籲群眾要「和平抗議」並且要守法。她在影片中也對群眾隔空喊話說，目前不是訴諸暴力的時間，而是對前總統川普展現支持的時候，要為2020年總統大選討公道。

馬拉松式的聽證會結束後，畢羅特將針對格林是否喪失公職資格做出裁決建議，並送交喬州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)，格林則有權對拉芬斯伯格的決定在州立法院提出上訴。

喬州 共和黨 眾議員

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