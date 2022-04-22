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華郵事實查核：梅杜斯同時在三州登記投票

記者顏伶如／綜合報導
前白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)。(美聯社)
前白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)。(美聯社)

華盛頓郵報「事實查核者」(The Fact Checker)專欄22日報導，直到上周為止的州政府選民登記紀錄顯示，前白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)同時在北卡羅來納州、維吉尼亞州及南卡羅來納州都登記投票

前總統川普在2020年大選角逐連任失敗後，梅杜斯成為選舉正義倡議組織「保守夥伴關係研究中心」(Conservative Partnership Institute，CPI)資深合夥人。這個機構的公民行動指引(citizen's guide)呼籲成員注意左鄰右舍的選民登記是否合法，包括檢查鄰居是否搬過家，是否以郵政信箱(PO Boxes)、商家或空屋做為選民登記的聯絡地址，並且提供照片或現任屋主證詞做為證據。

共和黨陣營主張，如果選民登記資料未能經常更新與校正，選舉舞弊將因此出現。民主黨方面則反對針對選民登記祭出過多限制，以免合法選民前往投票所才發現喪失投票資格。

「事實查核者」報導，根據州政府選民登記紀錄，梅杜斯直到上周為止在北卡羅來納州、維吉尼亞州及南卡羅來納州都登記投票，在三州同時擁有投票資格的時間重疊大約三周，最後是經過北卡羅來納州選務人員進一步核對，才發現梅杜斯在另外兩州也登記投票。

「事實查核者」指出，梅杜斯提倡選舉公平正義，但卻言行不一。梅杜斯拒絕對「事實查核者」發表評論。

今年2月19日，梅杜斯在「保守夥伴關係研究中心」於亞特蘭大舉辦的選舉正義高峰會上發表演說指出，目前研究中心正在推動的工作，是為國家的未來而投資，要確保唯有合格選票才能列入計票。他說，上台演講之前才剛與川普通過電話，川普在電話裡說道：「我們不能放棄選舉正義。」

這場演講過後大約三周，「紐約客」(New Yorker)報導披露，梅杜斯做為選民登記的地址，事實上不是居住地點，他與妻子繳交選民登記表上所填的住家地址，是北卡羅來納州馬康郡(Macon County)裡一個面積僅14呎乘62呎、鐵屋頂已經生鏽的活動屋(mobile home)，2021年時售價格為10萬5000元。

報導指出，梅杜斯夫妻不是活動屋屋主，也不曾住在活動屋裡，但2020年選舉採取缺席投票(absentee ballot)時，選民登記地址就是這棟活動屋。

北卡羅來納州官員今年3月宣布，目前正在調查梅杜斯是否涉及選舉詐騙(voter fraud)。北卡羅來納州選舉委員會(North Carolina State Board of Elections)官員指出，梅杜斯的選民登記資料已於4月11日遭馬康郡官員移除。

根據北卡羅來納州選務官員調查，梅杜斯2021年以維吉尼亞州登記選民身份參加州長選舉投票，但同一時間仍是北卡登記選民。

南卡羅來納州選民登記資料顯示，「紐約客」雜誌報導刊登後大約兩周，梅杜斯成為南卡羅來納州登記選民。

北卡羅來納州 選民登記 投票

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