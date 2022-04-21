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慶英女王96歲 美泰兒推限量版「女王芭比」開賣即秒殺

記者顏伶如／綜合報導
玩具製造商美泰兒推出限量版英國女王伊莉莎白二世造型芭比娃娃，21日開賣首日即售罄。(美聯社)
玩具製造商美泰兒推出限量版英國女王伊莉莎白二世造型芭比娃娃，21日開賣首日即售罄。(美聯社)

玩具製造商美泰兒(Mattel)推出限量版英國女王伊莉莎白二世造型芭比娃娃21日開賣，慶祝96歲大壽與登基70周年「白金禧年」(Platinum Jubilee)。這款女王芭比是專為名人或歷史人物推出的芭比致敬典藏(Tributes Collection)系列娃娃之一。

女王芭比娃娃穿著象牙白長禮服，斜披著藍色綬帶，綬帶上掛有王室勳章；娃娃頭上戴的皇冠，也是當年女王與菲利普親王結婚時所戴的皇冠。

玩具製造商美泰兒推出限量版英國女王伊莉莎白二世造型芭比娃娃，21日開賣首日即售罄...
玩具製造商美泰兒推出限量版英國女王伊莉莎白二世造型芭比娃娃，21日開賣首日即售罄。(美聯社)

eBay網站三倍價轉售

美泰兒以及亞馬遜(Amazon)、沃爾瑪(Walmart)、目標百貨(Target)21日同步開賣女王造型芭比，每個75元，但各網站同日均顯示售罄，在eBay拍賣網站已出現許多賣家以近三倍價格轉售。

歷史學家凱特‧威廉斯(Kate Williams)接受「眾生相」雜誌(People)訪問時說，女王統治帶來巨大影響，位高權重在歷史上很少有女性曾經擁有，伊莉莎白二世是英國在位最久的君主，也是第一個創下「白金禧年」紀錄的英國君主。

玩具製造商美泰兒推出限量版英國女王伊莉莎白二世造型芭比娃娃，21日開賣首日即售罄...
玩具製造商美泰兒推出限量版英國女王伊莉莎白二世造型芭比娃娃，21日開賣首日即售罄。(美聯社)

威廉斯說，女王把自己奉獻給服務與職責，在位期間看著世界出現無法計量的變化。伊莉莎白二世在1952年登基時，女性被認為應該相夫教子，社會環境並不鼓勵女性上班，當年許多政治人物對女性的年輕君主也充滿懷疑，不過伊莉莎白二世以實際行動證明批評者是錯的，也證明她是個有能力的領導人及外交官。

威廉斯表示，就在女王慶祝「白金禧年」的同時，知名品牌如美泰兒分享了重要女性歷史人物的影響，展現女性身為新世代領袖、發明家及先驅者的意義，讓人感到相當欣慰。

英國白金漢宮宣布6月2日至5日將舉行女王「白金禧年」慶典。

玩具製造商美泰兒推出限量版英國女王伊莉莎白二世造型芭比娃娃，21日開賣首日即售罄...
玩具製造商美泰兒推出限量版英國女王伊莉莎白二世造型芭比娃娃，21日開賣首日即售罄。(美泰兒網站照片)

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