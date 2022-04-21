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美國東協領袖峰會 越總理率團願與拜登政府合作

中央社河內21日專電
越南總理范明正將率團出席在華府舉行的東協領袖特別峰會。(歐新社)
越南總理范明正將率團出席在華府舉行的東協領袖特別峰會。(歐新社)

越南外交部發言人黎氏秋姮今天表示，越南總理范明正將率團出席在華府舉行的東協領袖特別峰會，越方希望並願意與拜登政府合作，為區域及全球的和平穩定等做出貢獻。

拜登總統將於5月12至13日會晤東南亞國家協會（ASEAN）各國領袖。越南外交部今天舉行例行記者會，黎氏秋姮（Le Thi Thu Hang）表示，范明正（Pham Minh Chinh）將率領越南代表團出席，並對美國進行工作訪問和造訪聯合國

黎氏秋姮指出，越南與美國建交27年後，越美關係在互惠互利、互相尊重獨立、主權、領土完整與政治制度的基礎上取得長足進展。在此精神上，越南希望並願意與拜登政府合作，促進兩國關係繼續深入、有效且可持續發展，為區域以及全球的和平穩定、合作與發展做出貢獻。

另外，美國駐越南大使卿納柏（Marc Knapper）20日表示，美國和越南在許多戰略議題上深化合作，現在是提升雙邊關係的時候了。「將（美國）與越南的關係提升為戰略夥伴是當務之急，不僅對我而言，對美國政府也是如此。」

有媒體詢問，越方是否與美方抱持同樣想法，雙邊關係會否在東協領袖特別峰會期間升級時，黎氏秋姮說，越美全面合作夥伴關係近期良好發展，越南正在為范明正出席峰會及對美國和聯合國的訪問做準備。

越南與中國的關係目前是「全面戰略合作夥伴」關係，層級高於越美之間的「全面合作夥伴」關係。副總統賀錦麗（Kamala Harris）去年8月訪問越南時也曾向越南國家主席阮春福（Nguyen Xuan Phuc）提議，可以考慮盡其所能地將越美關係升級為戰略夥伴關係。

越南 拜登 聯合國

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