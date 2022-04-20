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援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤

入侵秘魯大使官邸 一名男子遭特勤局當場擊斃

記者張筠／華盛頓報導
一名男子20日上午入侵秘魯大使華府西北部的官邸，遭美國特勤局(Secret Service)當場擊斃。圖為警察把通往秘魯大使官邸的街道圍起封鎖線。美聯社
一名男子20日上午入侵秘魯大使華府西北部的官邸，遭美國特勤局(Secret Service)當場擊斃。圖為警察把通往秘魯大使官邸的街道圍起封鎖線。美聯社

一名男子20日上午入侵秘魯大使華府西北部的官邸，遭美國特勤局(Secret Service)當場擊斃，兩名特勤局警員也送醫評估，但沒有生命危險；秘魯大使夫婦案發時在場，所幸官邸內無人受傷，僅遭財產損失。

華府警察局長康提(Robert Contee)表示，特勤局便衣警官接到秘魯大使官邸的報案，稱位於華府Forest Hill的家裡遭入室盜竊，兩名特勤局警員到場後發現官邸窗戶被擊碎，隨後發現一名揮舞著金屬棍棒的男子，特勤局警員本計畫用電擊槍(taser)制伏該入侵者，但沒有成功，最後才拔槍擊斃他。

該男子中槍後當場死亡，兩名特勤局警員也被送醫評估傷勢，但康提表示他們沒有生命危險，「此類事件非常罕見」，康提表示這起針對大使的入室盜竊不同尋常，「幾乎從未發生過。」

目前警方仍不清楚這名20至30歲男子的作案動機，也未知他如何突破大使官邸的層層防備入侵，案發當時秘魯大使夫婦也在現場，但所幸官邸內無人受傷。

秘魯大使館通過聲明表示，「(20日早上)有人擅自闖入官邸，造成財產損失。大使及其家人、官邸內的工作人員和特勤局官員現在都已安全。」

華府 警察 大使館

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