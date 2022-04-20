我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命

紐時：通膨高漲 勞工重返辦公室 開銷增加

川普背書參選人歐塔加斯 田州共和黨初選遭除名

記者顏伶如／綜合報導
共和黨田納西州黨部19日投票決議，獲前總統川普背書的國務院前發言人摩根‧歐塔加斯(Morgan Ortagus，圖)以及另外兩名參選人，將從今年8月共和黨田州第五選區聯邦眾議員初選選票除名。美聯社
共和黨田納西州黨部19日投票決議，獲前總統川普背書的國務院前發言人摩根‧歐塔加斯(Morgan Ortagus，圖)以及另外兩名參選人，將從今年8月共和黨田州第五選區聯邦眾議員初選選票除名。美聯社

共和黨田納西州黨部19日投票決議，獲前總統川普背書的國務院前發言人摩根‧歐塔加斯(Morgan Ortagus)以及另外兩名參選人，將從今年8月共和黨田州第五選區聯邦眾議員初選選票除名。

39歲的歐塔加斯今年2月宣布角逐共和黨田州第五選區聯邦眾議員初選。對於初選遭到除名，歐塔加斯發表聲明表示，對於共和黨田州執委會(State Executive Committee)的決定深表失望。

她在聲明中說，自認是個標準的共和黨員，她支持川普信念卻未能獲得共和黨田納西州黨部人士認同，讓她覺得更加失落。

歐塔加斯表示，田州中部選民有權挑選自己的民意代表，而不是聽從黨內當權派作主，「我們團隊正在評估各種可能選項」。

根據共和黨田州執委會規定初選參選規則，參選人必須在過去四次共和黨初選當中，至少參加三次投票，參選人也必須積極參與州級或地方層級黨內事務。

歐塔加斯是在宣布參加初選之前才於去年搬到田州，居住地點則在經過重新畫分的第五選區之外。

共和黨田納西州黨部主委葛登(Scott Golden)指出，來自加州的音樂錄影帶導演史塔巴克(Robby Starbuck)、田州企業家李伊(Baxter Lee)也在初選名單當中遭到除名。

歐塔加斯擔任國務院發言人期間曾針對新冠病毒起源、中國隱瞞疫情等，在推特與中國外交部新聞司司長兼發言人華春瑩隔空交手，爆發口水戰。

雖然田州第五選區長期屬於民主黨票倉，但選區重畫後政治版圖明顯改變變化，現任民主黨籍田州聯邦眾議員庫柏(Jim Cooper)任期屆滿便將退休。

共和黨 田納西州 眾議員

上一則

成本高 密西根州世界最大蓄水池電廠難擴充

延伸閱讀

拜登支持率僅35%尋求連任 已將計畫告訴歐巴馬

拜登支持率僅35%尋求連任 已將計畫告訴歐巴馬
「就我能打敗川普」消息人士：拜登告訴歐巴馬將選連任

「就我能打敗川普」消息人士：拜登告訴歐巴馬將選連任
馬斯克開價收購 川普：推特太無聊了 無意回歸

馬斯克開價收購 川普：推特太無聊了 無意回歸
倡言論自由 馬斯克開價收購推特 川普帳號可「復活」？

倡言論自由 馬斯克開價收購推特 川普帳號可「復活」？

熱門新聞

美國總統拜登疑與空氣握手，引發外界熱議。取材自推特

影／詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

2022-04-15 21:31
佛奇接受有線電視新聞網訪問說，典型群體免疫的概念，可能不適用於新冠肺炎。（路透）

佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎

2022-04-18 10:08
言論曾引發種族歧視爭議的賓州大學法學院教授艾咪‧瓦克斯說，亞裔對西方人的龐大成就「充滿怨恨」。(NBC電視台截圖)

曾說「亞裔少一點 美國比較好」 賓大教授：亞裔怨恨西方人成就

2022-04-16 12:41
面臨仇恨犯罪指控的邁爾斯同意賣房，並從賣房所得支付范蒂4萬5000元。 (國王郡警局照片)

騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬

2022-04-13 10:47
賓州蘭開斯特郡利奧拉郵局員工珍妮西·羅德桂茲被發現多次盜取信中的支票，得手近70萬元而面臨數百宗不同罪名的指控。(local21news電視台截圖)

郵局員工偷信中支票70萬 郵件遭竊過去3年增600%

2022-04-12 21:27
許多民眾對於每年報稅季節拿到四位數的退稅(tax refund，又稱返稅)頗為期待，甚至視為一筆意外收獲。(Pixabay)

華郵專欄：通膨高漲之際 民眾應重新思考退稅領取

2022-04-15 09:53

超人氣

更多 >
中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失

中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失
為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染

為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染
南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節

南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節
紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘

紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘
普亭為何一定要拿下頓巴斯？盼複製克里米亞經驗

普亭為何一定要拿下頓巴斯？盼複製克里米亞經驗