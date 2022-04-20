川普背書參選人歐塔加斯 田州共和黨初選遭除名

共和黨田納西州黨部19日投票決議，獲前總統川普背書的國務院前發言人摩根‧歐塔加斯(Morgan Ortagus，圖)以及另外兩名參選人，將從今年8月共和黨田州第五選區聯邦眾議員初選選票除名。美聯社

共和黨田納西州 黨部19日投票決議，獲前總統川普背書的國務院前發言人摩根‧歐塔加斯(Morgan Ortagus)以及另外兩名參選人，將從今年8月共和黨田州第五選區聯邦眾議員 初選選票除名。

39歲的歐塔加斯今年2月宣布角逐共和黨田州第五選區聯邦眾議員初選。對於初選遭到除名，歐塔加斯發表聲明表示，對於共和黨田州執委會(State Executive Committee)的決定深表失望。

她在聲明中說，自認是個標準的共和黨員，她支持川普信念卻未能獲得共和黨田納西州黨部人士認同，讓她覺得更加失落。

歐塔加斯表示，田州中部選民有權挑選自己的民意代表，而不是聽從黨內當權派作主，「我們團隊正在評估各種可能選項」。

根據共和黨田州執委會規定初選參選規則，參選人必須在過去四次共和黨初選當中，至少參加三次投票，參選人也必須積極參與州級或地方層級黨內事務。

歐塔加斯是在宣布參加初選之前才於去年搬到田州，居住地點則在經過重新畫分的第五選區之外。

共和黨田納西州黨部主委葛登(Scott Golden)指出，來自加州的音樂錄影帶導演史塔巴克(Robby Starbuck)、田州企業家李伊(Baxter Lee)也在初選名單當中遭到除名。

歐塔加斯擔任國務院發言人期間曾針對新冠病毒起源、中國隱瞞疫情等，在推特與中國外交部新聞司司長兼發言人華春瑩隔空交手，爆發口水戰。

雖然田州第五選區長期屬於民主黨票倉，但選區重畫後政治版圖明顯改變變化，現任民主黨籍田州聯邦眾議員庫柏(Jim Cooper)任期屆滿便將退休。