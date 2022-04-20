我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：通膨高漲 勞工重返辦公室 開銷增加

不受聯邦法官裁決影響 紐約機場、地鐵公車仍須戴口罩

紐時：通膨高漲 勞工重返辦公室 開銷增加

記者顏伶如／綜合報導
勞工重新回到辦公室上班之際，發現因為通膨高漲，各種開銷增加。(Pixabay)
勞工重新回到辦公室上班之際，發現因為通膨高漲，各種開銷增加。(Pixabay)

疫情時期各行各業紛紛重啟，但不少勞工重新回到辦公室上班之際，卻因為通膨高漲而發現開銷增加，從汽油到咖啡、食物，價格都比兩年前變貴許多。

紐約時報20日報導，資安軟體公司KnowBe4企業總部佛羅里達州清水市(Clearwater)，是全美通膨問題最嚴重的區域之一。公司主管先前討論回歸辦公室上班(return to the office，RTO)方案時，已預期員工可能抱怨工作彈性減少、通勤時間增加，但最近幾個月裡，越來越多員工則對通貨膨脹導致恢復進辦公室花費增加大吐苦水。

某些員工因為托兒或找人代為照顧寵物等問題無法解決，向KnowBe4申請延後回到辦公室上班，某些員工則因為如今通勤上班開銷增加，向主管表示希望維持遠距上班。KnowBe4人力資源部總監蘭斯(Erika Lance)表示，如果雇主要求員工回到辦公室工作，員工等於要為汽油、餐費多花錢，可能因此抱怨開銷增加。

與2020年新冠疫情剛發生時相比，如今勞工通勤上班的例行開銷，包括汽油、咖啡、食物等，花費都已明顯提高。今年3月的消費者物價指數比一年前同期增加8.5%，增加幅度之快是1981年以來首見。

全球人力資源顧問機構萬寶華集團(ManpowerGroup)美國公司總裁蓓奇‧法蘭克維茲(Becky Frankiewicz)形容，各種因素交叉影響之下，彷彿出現「完美風暴」，「大家都準備好要重啟辦公室上班了，但現在的問題是勞工能不能負擔得起回歸辦公室上班？」

美國汽車協會(American Automobile Association，AAA)統計顯示，今年3月美國汽油價格平均為每加侖4.33元，2019年時平均每加侖則為2.60元。另外，美國沙拉連鎖品牌Sweetgreen的去年要價11.20元的餐點，如今變成11.95元。唐恩都樂烘焙坊(Dunkin' Donuts)拿鐵冰咖啡也從大約3.70元漲至現在的3.99元。

報導指出，勞工工資在去年裡平均增加5.6%，某些雇主也說將會員工調薪，其他雇主則表示到目前為止還未幫員工調薪，因為想先觀望一段時間，看看通膨問題是否逐漸冷卻。

29歲設計師艾狄絲‧賈布森(Edith Jacobson)每周三天從巴爾的摩到華府通勤上下班，她的2006年份速霸陸(Subaru)轎車原本加滿油缸大約45元，但現在卻要將近70元。若改搭火車，車票費用通常可以報銷，但單程通勤時間變成長達一小時半。

對於要求員工回到辦公室上班的企業來說，加薪壓力已經變得越來越沉重。法蘭克維茲分析，遠距上班本來是基於防疫考量的安全措施，但現在已經變成一種成本管控的作法。她說，之前勞工可能會說「不想通勤上班」，但現在說法已經變成「無力負擔通勤上班的開銷」。

勞工 咖啡 疫情

上一則

聯邦土地重啟探油 拜登挨轟競選支票跳票「換位置就換了腦袋」

延伸閱讀

克魯曼：Fed連環升息治通膨 恐加劇美國房市沉痾

克魯曼：Fed連環升息治通膨 恐加劇美國房市沉痾

史上最忙婚禮季 通膨來攪局 結婚要多花錢了

史上最忙婚禮季 通膨來攪局 結婚要多花錢了
通膨已達高點 即將突破低迷

通膨已達高點 即將突破低迷
亞太各央行升息抗通膨

亞太各央行升息抗通膨

熱門新聞

美國總統拜登疑與空氣握手，引發外界熱議。取材自推特

影／詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

2022-04-15 21:31
佛奇接受有線電視新聞網訪問說，典型群體免疫的概念，可能不適用於新冠肺炎。（路透）

佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎

2022-04-18 10:08
言論曾引發種族歧視爭議的賓州大學法學院教授艾咪‧瓦克斯說，亞裔對西方人的龐大成就「充滿怨恨」。(NBC電視台截圖)

曾說「亞裔少一點 美國比較好」 賓大教授：亞裔怨恨西方人成就

2022-04-16 12:41
面臨仇恨犯罪指控的邁爾斯同意賣房，並從賣房所得支付范蒂4萬5000元。 (國王郡警局照片)

騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬

2022-04-13 10:47
賓州蘭開斯特郡利奧拉郵局員工珍妮西·羅德桂茲被發現多次盜取信中的支票，得手近70萬元而面臨數百宗不同罪名的指控。(local21news電視台截圖)

郵局員工偷信中支票70萬 郵件遭竊過去3年增600%

2022-04-12 21:27
許多民眾對於每年報稅季節拿到四位數的退稅(tax refund，又稱返稅)頗為期待，甚至視為一筆意外收獲。(Pixabay)

華郵專欄：通膨高漲之際 民眾應重新思考退稅領取

2022-04-15 09:53

超人氣

更多 >
中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失

中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失
為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染

為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染
頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線

頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線
南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節

南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節
紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘

紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘