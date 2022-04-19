疫情還沒完 通膨又攪局…結婚花費暴增 光成本就增8.5%

許多人準備在今年舉辦婚禮，達40年新高的通貨膨脹又來攪局，婚事籌備成本增加。(Getty Images)

過去兩年受新冠肺炎疫情 影響，許多新人延後舉辦婚禮，婚禮相關產業生意慘澹；許多人準備在今年舉辦婚禮，但40年新高的通貨膨脹又來攪局，婚事籌備成本增加。

國家廣播公司(NBC)報導，今年婚禮季遇上飆升到40年來新高的通膨，2022年3月辦婚禮的成本，比2021年3月增加8.5%。

婚禮顧問公司「佐拉」(Zola)的公關主任艾蜜莉‧佛瑞斯特‧史金納(Emily Forrest Skurnik)說：「每個產業的消費者都感受到通膨衝擊，婚禮產業也是。」

聯邦勞工統計局(BLS)數據顯示，3月的男性服飾漲價14.5%，女性服飾則調漲10.1%。

珠寶價格的年漲幅較小，約2.8%，若要出國舉辦婚禮，機票價格同比2021年3月漲23.6%。

佛瑞斯特‧史金納表示，宴會、花藝等婚禮相關產業也感受到通膨壓力，從食材、花卉到汽油價 格全都上漲。

婚禮人數籌畫網站「The Knot」2021年公布報告，估計2022年會有260萬場婚禮，光是人們對婚禮服務的需求就已推升價格；該網站發現，約90%的賓客2021年願意花更多錢出席一場婚禮，凸顯「報復性慶祝的需求強勁」。

2021年，賓客平均每人花費160元購買一件婚禮禮物，同比2019年為120元；出席一場婚禮的費用則從2019年的430元，增至2021年的460元。

「羅拉」今年1月發布的的年度「第一眼報告」(First Look Report)指出，約33%的新人辦婚禮的預算 至少2萬元，66%的新人表示，開始籌畫婚禮後，預估花費逐漸增加。

佛瑞斯特‧史金納說：「我們正處於史上最忙碌的婚禮季，新人很興奮，歷經比以往更久的訂婚期後，新人的想法更多，想邀請的賓客名單更長，我們建議新人與婚禮籌畫團隊密切合作化解各項挑戰，例如最經濟實惠的花藝布置預算、餐點選擇，以及其他可以省錢的方法。」