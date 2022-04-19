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英國冒出神秘急性兒童肝炎 美國也出現9起疑似病例

中央社斯德哥爾摩19日綜合外電報導
英國最先冒出的一種病因不明嚴重急性兒童肝炎，如今在4個歐洲國家和美國都已出現病例。示意圖。(Photo by Marcelo Leal on Unsplash)
英國最先冒出的一種病因不明嚴重急性兒童肝炎，如今在4個歐洲國家和美國都已出現病例。示意圖。(Photo by Marcelo Leal on Unsplash)

歐洲疾病預防管制中心（ECDC）今天表示，英國最先冒出的一種病因不明嚴重急性兒童肝炎，如今在4個歐洲國家和美國都已出現病例。

世界衛生組織（WHO）15日表示，它正在密切觀察4月5日以來英國通報的84例嚴重急性兒童肝炎病例，並預期未來幾天還會出現更多病例。

ECDC今天發布聲明表示，目前丹麥、愛爾蘭、荷蘭和西班牙都已出現這種肝炎病例，美國阿拉巴馬州（Alabama）也已發現9起疑似病例。

ECDC說：「在所有傳出病例的國家，調查工作正在進行。截至目前，發生在這些兒童身上肝炎的確切病因仍未知。」

世衛和ECDC皆表示，多數患病兒童並未發燒，但英國有些病例症狀嚴重，患者必須轉入專門的兒童肝臟科接受治療，其中6例已接受肝臟移植。

法新社報導，這種肝炎的感染者主要是10歲以下兒童，症狀包括黃疸、腹瀉、嘔吐和腹痛。

由於患病兒童身上都未發現目前已知所有A到E型肝炎病毒，因此英國衛生當局已開始檢視這種肝炎和一般病毒的關係，或是有其他可能病因，例如COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、傳染病或環境因素。

ECDC表示，調查人員目前懷疑最可能病因是傳染病。

ECDC還說：「並未發現與COVID-19疫苗有關聯。透過對病患進行問卷調查收集到與飲食和個人習慣有關的詳細資料，也未發現有任何共同特徵。」

英國衛生安全局（UK Health Security Agency）臨床與新興傳染病事務主任強德（Meera Chand）15日表示，洗手這類「平常衛生措施，有助於讓許多我們正在調查的傳染病減少傳播」。

英國 阿拉巴馬州 世衛

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