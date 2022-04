影／福斯新聞名主持人重振雄風新節目 遭譏像同志廣告

福斯新聞頻道(Fox News)明星主持人卡爾森(Tucker Carlson)的新節目,討論如何恢復他所謂正遭受威脅的男性雄風,卻成為推特(Twitter)用戶的笑柄。

在新節目「男性的終結」(The End of Men)預告片中,卡爾森擔心「美國男性睪固酮濃度整體低落現象」,並稱這是一個「沒有人報導的巨大事件」。

這則簡短預告片使用「2001太空漫遊」(2001: A Space Odyssey)的宏偉主題曲作為背景音樂,畫面中有打赤膊的年輕白人男子在摔角、擠牛奶、準備烤肉、做伏地挺身,還喝下看似生蛋的飲料。

還有人在劈木柴,或是搬運曳引機輪胎,當然也是裸著上身。

影片中間出現一名男子,他全身光裸、雙臂高舉,高高站在一塊岩石上迎著夕陽,身前有一台小機器正對著他的胯下,發出橘色光芒。

旁白則說著「堅強的男性,有智慧的男性,夠強壯足以存活的男性」。

這則短片在社群 網路引發網友大肆嘲諷,許多人稱這些片段很有「同志 」風格,卻正好與福斯新聞頻道提倡的傳統家庭價值觀形成鮮明對比。

一名民主黨維權人士說,「把旁白換掉,就可以直接拿來當(同志交友網站)Grindr的廣告」。

在另一段預告片中,卡爾森和來自俄亥俄州 的一名運動教練對談,這名教練是「紅光療法」推廣者,還表示可以拿來做「睪丸助曬」。

卡爾森沒有明確捍衛這項尚未獲得醫學專業人士支持的療法,但表示必須為持續低落的睪固酮「尋求解方」。

