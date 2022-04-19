疑屬俄羅斯寡頭豪華遊艇停靠斐濟 美國尋求扣押

俄羅斯寡頭克里莫夫。(Getty Images)

太平洋島國斐濟的檢察長今天提交的禁止令顯示，美國尋求扣押疑似屬於俄羅斯 寡頭克里莫夫（Suleiman Kerimov）的超級遊艇阿瑪迪亞號（Amadea）。這艘豪華遊艇現停泊於斐濟。

路透報導，阿瑪迪亞號先前離開墨西哥後，花了18天航越太平洋，於一周前抵達斐濟。警方正在調查本案。

俄羅斯發動「特殊軍事行動」入侵烏克蘭 後，多國當局為響應制裁俄國 ，陸續扣押多位俄國億萬富豪名下的豪華船隻和別墅。克里莫夫也是美國與歐洲聯盟（EU）制裁對象之一。

斐濟檢察長普萊德（Christopher Pryde）向高等法院（High Court）提出申請，尋求防止阿瑪迪亞號離開斐濟海域，直到申請財產扣押令登記的程序完成，以及美國扣押阿瑪迪亞號的令狀完成登記。

美國大使館未立即回覆置評請求，但使館上周曾表示：「對於那些支持俄羅斯聯邦無故主動對烏克蘭發動殘暴戰爭的寡頭，美國致力找到並扣押他們的資產。」

斐濟高等法院尚未審理這項申請。

代理阿瑪迪亞號的一名斐濟超級遊艇代理商上周告訴路透，這艘豪華遊艇的律師駁斥它屬於克里莫夫。路透社所見的註冊紀錄顯示，阿瑪迪亞號登記在開曼群島（Cayman islands）的一家公司名下。