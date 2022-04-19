我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嚮往「不用被任意隔離的地方」 上海移民諮詢暴增

莫德納新型追加劑 對Omicron等變種病毒更具防護力

疑屬俄羅斯寡頭豪華遊艇停靠斐濟 美國尋求扣押

中央社雪梨19日綜合外電報導
俄羅斯寡頭克里莫夫。(Getty Images)
俄羅斯寡頭克里莫夫。(Getty Images)

太平洋島國斐濟的檢察長今天提交的禁止令顯示，美國尋求扣押疑似屬於俄羅斯寡頭克里莫夫（Suleiman Kerimov）的超級遊艇阿瑪迪亞號（Amadea）。這艘豪華遊艇現停泊於斐濟。

路透報導，阿瑪迪亞號先前離開墨西哥後，花了18天航越太平洋，於一周前抵達斐濟。警方正在調查本案。

俄羅斯發動「特殊軍事行動」入侵烏克蘭後，多國當局為響應制裁俄國，陸續扣押多位俄國億萬富豪名下的豪華船隻和別墅。克里莫夫也是美國與歐洲聯盟（EU）制裁對象之一。

斐濟檢察長普萊德（Christopher Pryde）向高等法院（High Court）提出申請，尋求防止阿瑪迪亞號離開斐濟海域，直到申請財產扣押令登記的程序完成，以及美國扣押阿瑪迪亞號的令狀完成登記。

美國大使館未立即回覆置評請求，但使館上周曾表示：「對於那些支持俄羅斯聯邦無故主動對烏克蘭發動殘暴戰爭的寡頭，美國致力找到並扣押他們的資產。」

斐濟高等法院尚未審理這項申請。

代理阿瑪迪亞號的一名斐濟超級遊艇代理商上周告訴路透，這艘豪華遊艇的律師駁斥它屬於克里莫夫。路透社所見的註冊紀錄顯示，阿瑪迪亞號登記在開曼群島（Cayman islands）的一家公司名下。

俄羅斯 烏克蘭 俄國

上一則

洛克希德馬丁正與美國防部商量 為烏克蘭增產武器

下一則

影／福斯新聞名主持人重振雄風新節目 遭譏像同志廣告

延伸閱讀

俄羅斯再度折損大將 第9位將領陣亡

俄羅斯再度折損大將 第9位將領陣亡
李明哲平安返台 感謝美國履行「台灣關係法」條款

李明哲平安返台 感謝美國履行「台灣關係法」條款
憂普亭惱羞成怒 美日防俄特工炸電廠等搞破壞

憂普亭惱羞成怒 美日防俄特工炸電廠等搞破壞
拜登：派兵與俄國打仗 不符合美國國家安全及人民利益

拜登：派兵與俄國打仗 不符合美國國家安全及人民利益

熱門新聞

美國總統拜登疑與空氣握手，引發外界熱議。取材自推特

影／詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

2022-04-15 21:31
佛奇接受有線電視新聞網訪問說，典型群體免疫的概念，可能不適用於新冠肺炎。（路透）

佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎

2022-04-18 10:08
言論曾引發種族歧視爭議的賓州大學法學院教授艾咪‧瓦克斯說，亞裔對西方人的龐大成就「充滿怨恨」。(NBC電視台截圖)

曾說「亞裔少一點 美國比較好」 賓大教授：亞裔怨恨西方人成就

2022-04-16 12:41
面臨仇恨犯罪指控的邁爾斯同意賣房，並從賣房所得支付范蒂4萬5000元。 (國王郡警局照片)

騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬

2022-04-13 10:47
賓州蘭開斯特郡利奧拉郵局員工珍妮西·羅德桂茲被發現多次盜取信中的支票，得手近70萬元而面臨數百宗不同罪名的指控。(local21news電視台截圖)

郵局員工偷信中支票70萬 郵件遭竊過去3年增600%

2022-04-12 21:27
許多民眾對於每年報稅季節拿到四位數的退稅(tax refund，又稱返稅)頗為期待，甚至視為一筆意外收獲。(Pixabay)

華郵專欄：通膨高漲之際 民眾應重新思考退稅領取

2022-04-15 09:53

超人氣

更多 >
劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉

劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉
強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施

強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施
洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍

洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍
「扣護照、限人身自由強迫賣淫」加州5華裔被判刑

「扣護照、限人身自由強迫賣淫」加州5華裔被判刑
過半大學生畢業學非所用 熱門科系年收逾9萬元

過半大學生畢業學非所用 熱門科系年收逾9萬元