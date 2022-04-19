美墨邊境恐將湧入無證客 德州城市籲聯邦承擔經費

許多非法移民自格蘭德河谷入境。德州麥克艾倫市市長表示，破紀錄無證客出現所引發的各種開銷，應由聯邦政府承擔。(Getty Images)

從5月23日起，對於美墨邊境 遭取締無證移民 ，拜登政府將取消美國疾病管制暨預防中心(CDC)2020年3月以來援引美國法典第42卷(Title 42)公共衛生規定的迅速遞解措施，一般預料規模空前的無證客 恐將湧入。德州邊境城市麥克艾倫市(McAllen)市長指出，破紀錄無證客出現引發的各種開銷增加，應由聯邦政府承擔。

麥克艾倫市長維拉洛布斯(Javier Villalobos)接受國家廣播公司(NBC)訪問時說：「從邏輯上看，這將是惡夢一場。」麥克艾倫市是美國西南邊境透過格蘭德河谷(Rio Grande Valley)非法入境的熱門地點。疫情期間，基於美國法典第42卷公共衛生迅速遣返規定，無證移民在麥克艾倫市被取締之後，便直接遣返回到墨西哥，沒有機會向美國政府申請庇護。

根據統計，今年3月間平均每天有7000名無證客從美墨邊境入境美國，全月累計有22萬名無證客入境，創下20多年來人數新高。國土安全部估計，美國法典第42卷公共衛生迅速遣返規定一旦取消，平均每天非法入境的人數可能上看1萬2000人至1萬8000人。

報導指出，受到美國法典第42卷公共衛生迅速遣返規定影響，累計17萬無證移民目前住在墨西哥境內的收容站，生活條件低劣。

維拉洛布斯說，如果每天有數千無證客湧入，涉及三餐問題，還要考慮交通運輸、安排棲息之處等題，因此他與市府團隊過去這段時間一直與白宮保持聯繫。他表示，希望表達的訴求很簡單，「無證客需要協助，我們就需要經費。我們並不是移民政策主管機關，沒有移民項目的預算」。

維拉洛布斯表示，過去一年來收到聯邦政府撥款3000萬元，但接下來恐將爆發無證客湧入潮，需要更多經費才能因應。

報導指出，麥克艾倫市府官員在最近幾次與拜登政府官員的電話會議中，都提出了增加經費補助的要求，但到目前為止尚未獲得具體承諾。

麥克艾倫市府資料顯示，聯邦緊急事故管理總署(FEMA)本月已為麥克艾倫市提供165萬元的移民因應經費，但市府官員表示，還需要更多預算才能做出整體規畫。

麥克艾倫市副市長強生(Jeff Johnston)表示：「我們認為，聯邦政府應該解決問題，把無證移民安排到適當地點。」他指出：「我們正在迫切等待聯邦政府的解決方案。」