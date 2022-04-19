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美百強企業CEO去年加薪近31% 英特爾的辛基格領最多

編譯季晶晶／綜合報導
美國前100強企業的執行長去年薪酬中位數達2000萬美元，比前年增加30.8%。其中以英特爾CEO基辛格領走1.78億美元最多 。（美聯社）
美國前100強企業的執行長去年薪酬中位數達2000萬美元，比前年增加30.8%。其中以英特爾CEO基辛格領走1.78億美元最多 。（美聯社）

數據公司Equilar研究去年美國營收最高的前100大企業付給CEO的薪酬（薪資、股票獎勵，加上現金獎金），發現這100名執行長（CEO）的薪酬中位數達2000萬美元，比2020年時增加30.8%，相較下，他們手下員工的薪酬中位數僅增加4.3%，到7萬1869美元。

該數據統計的對象包括蘋果的庫克（Tim Cook）、博通（Broadcom） 的陳福陽，和微軟的納德拉 （Satya Nadella），但他們領的錢都不如晶片巨擘英特爾執行長基辛格（Patrick Gelsinger）多，基辛格去年共領1.78億美元，傲視群倫。

去年同一份研究發現，在疫情最嚴重的2020年，CEO薪酬減少約2%，但2021年迅速反彈。

數據裡還有個發人省思的地方是：女性很少。Equilar研究的美國前100強企業，只有9位女性CEO，比2020年的6位略見增加，但沒有人擠進薪酬最高的前10名。

賺最多的女CEO是華爾格林聯合博姿（Walgreens Boots Alliance）負責人Rosalind Brewer，她的收入排第14名，為2830萬美元。

此外，CEO與員工的薪酬比繼續攀高。在2021年百強企業裡，此一薪酬比的中位數達254:1，遠高於上年榜單的238:1。

CEO 營收 Tim Cook

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