美菲防長會晤 深化合作並承諾印太安全穩定

美國國防部長奧斯丁（右排前）18日與菲律賓國防部長羅倫沙納（左排前）會面。（美聯社）

美國國防部 長奧斯汀，今天在華府與來訪的菲律賓國防部長羅倫沙納舉行會談深化雙邊國防合作，並重申對印太地區安全、穩定與繁榮的承諾。

奧斯汀（Lloyd Austin）在五角大廈 歡迎羅倫沙納（Delfin Lorenzana）到訪，兩人隨後舉行雙邊會談，討論深化美菲聯盟下的合作。

根據美國國防部公布的會談紀要，兩人確保南海和平與穩定的重要性。奧斯汀重申美國對菲律賓安全的堅定承諾，美國共同防禦條約（U.S. Mutual Defense Treaty）承諾延伸至菲律賓在南海的武裝部隊、公共船隻與飛機，也提到美菲去年11月聯合聲明概述的多項雙邊國防措施密切合作，加強兩國聯盟的軍事協調。

奧斯汀與羅倫沙納也同意透過制定雙邊國防指導方針加強共同防禦條約承諾，從而推進國防夥伴關係；透過完成雙邊海事框架加強海事協調與合作；透過運用新能力提高相互可操作性與訊息共享。

會談最後兩人也重申支持印太地區安全、穩定與繁榮的承諾，並確保聯盟保持能力並以共同利益與價值觀為基礎。兩人也討論一致行動譴責俄羅斯侵略與聲援烏克蘭 的重要性。