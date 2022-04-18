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NBC：福音派年輕人不滿信仰遭極右政治化 爆出走潮

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普時代，基督教福音派高層常現身白宮為其發功加持；川普下台後，福音派內部爆出路線之爭。圖為該會會眾禱告。美聯社
前總統川普時代，基督教福音派高層常現身白宮為其發功加持；川普下台後，福音派內部爆出路線之爭。圖為該會會眾禱告。美聯社

國家廣播公司(NBC)報導，由於不滿信仰遭到極右政治勢力介入，福音派教會年輕人之間爆發出走潮，人數雖然不多卻有增加趨勢。

原本在維吉尼亞州弗堡(Fredericksburg)史巴斯伍德浸信會教堂(Spotswood Baptist Church)擔任青年部牧師的史塔西(Jared Stacy)，做出離職決定的時間剛好是2021年1月6日國會暴動發生前一周。

史塔西受訪時說，全心全意投入神職工作，卻看到教會立場變得越來越保守，福音教派基督徒團體則是國族主義色彩日漸濃厚，因此決定跟妻子一起帶著三個小孩，跨海搬家到蘇格蘭東北部，尋找新的人生起點。

史塔西說，行李打包完畢之際，看到暴徒攻占國會大廈，某些抗議群眾使用基督教及福音教派用詞及象徵符號，更加證明了前總統川普在某些福音派教友心中，儼然已經躍升神聖地位。他說：「如果你所信奉的上帝失敗了，你肯定會想盡辦法，讓他重新即位。」

他分析，某些教友把川普看成注定要入主白宮當總統的人，「試想如果你的上帝竟然選輸了，你會怎麼做呢？」

報導指出，31歲的史塔西是選擇離開的福音派年輕人之一，原因是目睹原本所屬的宗教團體遭到以川普為核心的政治動力驅使，結果偏離了信仰。

史塔西指出，福音教派在國會暴動發生後，面臨不容易吸引年輕教友、留不住年輕教友的挑戰，因為這些進步派基督徒因為不認同保守派政治而被孤立。

根據一項2020年的美國宗教研究，約有14%受訪民眾自認為福音教派，2006年時的相同研究中，自認屬於福音教派的受訪者則有23%。另外，2018年研究顯示，千禧世代白種年輕人當中僅8%自認屬於福音教派，但65歲以上白種人則有26%屬於福音教派。

神學研究專家摩爾(Russell Moore)去年10月撰文分析，福音教派年輕人最近幾年正在大量出走，問題出在很多人把宗教看成對政治、文化等問題不滿的發洩管道。

報導指出，統計顯示，2020年大選當中，福音教派白種人選民高達75%支持川普。

史塔西受訪時說，很多人認為，從歷史軌跡看來，福音派信徒支持川普是大勢所趨，「但我耿耿於懷的疑問是，果真是如此嗎？」

川普 維吉尼亞州 白宮

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