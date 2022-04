陰謀論倡議者瓊斯(Alex Jones,圖)創辦的極右派陰謀論網站「資訊戰爭」(Infowars),由於面臨多項誹謗訴訟求償,17日向德州南區美國破產法院(U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of Texas)聲請美國破產法第11章(Chapter 11)破產保護。美聯社

陰謀論倡議者瓊斯(Alex Jones)創辦的極右派陰謀論網站「資訊戰爭」(Infowars),由於面臨多項誹謗訴訟求償,17日向德州 南區美國破產 法院(U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of Texas)聲請美國破產法第11章(Chapter 11)破產保護。

瓊斯散布不實論述聲稱2012年康乃狄克州 桑迪胡克小學(Sandy Hook Elementary School)20名學生、6名教職人員死亡的校園槍擊案為反槍組織與主流媒體捏造的假新聞,結果遭到多名受害家屬提告且索賠,去年被判罪名成立。

瓊斯要求與桑迪胡克小學受害者家屬和解,但今年3月底遭到拒絕。瓊斯開出的和解條件是,對13名原告各自提供12萬元賠償。

路透社報導,根據「資訊戰爭」網站17日的破產聲請書,目前網站資產估計價值為零到5萬元之間,負債則在100萬元至1000萬元之間。

48歲的瓊斯是前總統川普的知名支持者,眾議院調查1月6日國會暴動事件特別委員會已對瓊斯發出傳票,要求提供證詞。