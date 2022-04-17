我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報稅18日截止 與其最後一天匆匆報 不如申請展期交

復活節3起槍擊案2死31傷 南卡購物中心及夜店槍響

拜登麻煩大 不只年輕選票少了 西語裔票源也流失

編譯洪毅／綜合17日電
拜登總統民調不佳，由昆尼別克大學13日發布的民調顯示，目前拜登的支持度只有33%；在西語裔間的支持率只有26%。（路透）
拜登總統民調不佳，由昆尼別克大學13日發布的民調顯示，目前拜登的支持度只有33%；在西語裔間的支持率只有26%。（路透）

拜登總統民調不佳，由昆尼別克大學(Quinnipiac University)13日發布的民調顯示，目前拜登的支持度只有33%；據「國會山莊報」(The Hill)指出，這份民調最大的警訊，就是拜登在西語裔間的支持率只有26%，居國內族裔末段班，恐怕是今年11月期中選舉的一大凶兆。

雖然因為語言、居住地、樣本數等障礙，讓精準掌握西語裔的民意難度較大，但是拜登的民調正在下降恐怕是事實，因為昆尼皮亞克大學3月30日發布的民調顯示，拜登的支持率還有36%，西語裔則為32%。

如果拜登政府無法有效提振西語裔民眾的支持度，可能在11月的期中選舉造成民主黨「災難性」的影響，因為西語裔民眾現在左右選情的重要性愈來愈高，拜登的2020年勝選關鍵，就是亞利桑納及喬治亞州翻盤，而兩個州的翻盤，又與西語裔選民相挺有關。

除這兩個州外，西語裔也可能影響科羅拉多、新墨西哥、北卡羅來納、俄勒岡、威斯康辛等州的國會議員選舉結果。

丕優研究中心(Pew Research Center)族裔研究主管洛佩茲(Mark Hugo Lopez)表示，西語裔對拜登失望，可能會有兩個影響，其一是西語裔選民轉投其他政黨候選人，或是因為喪失動力而不投票。

丕優3月的民調顯示，西語裔的政黨傾向中，50%傾向民主黨，28%傾向共和黨；但這不代表民主黨可以高枕無憂。洛佩茲就說，如果拜登民調持續低迷，傾民主黨的西語裔不願投票，結果傾共和黨的西語裔傾巢而出，仍有可能讓西語裔的投票結果出現大幅轉變。

對於西語裔支持率為何如此低迷，拜登的民調顧問安扎隆(John Anzalone)上周表示，這可能是因為華府的民主黨人談到西語裔的時候，往往只繞著移民的議題打轉；但是此議題在西語裔間的關注度，其實只排第12位。

安扎隆援引的3月底民調指出，31%的西語裔認為，當前美國的首要議題應為通膨，只有12%是移民，「他們關心的事情與所有人並無二致」。

拜登 民調 民主黨

上一則

報稅18日截止 與其最後一天匆匆報 不如申請展期交

延伸閱讀

澤倫斯基邀馬克宏訪烏 親自見證俄軍種族滅絕行動

澤倫斯基邀馬克宏訪烏 親自見證俄軍種族滅絕行動
民主黨參議員凱利：拜登政府倉促廢趕人令 邊境現危機

民主黨參議員凱利：拜登政府倉促廢趕人令 邊境現危機
放棄與俄共存與合作 美歐擬長期孤立莫斯科

放棄與俄共存與合作 美歐擬長期孤立莫斯科
俄侵烏擾美內政 拜登暫擱許多政策

俄侵烏擾美內政 拜登暫擱許多政策

熱門新聞

美國總統拜登疑與空氣握手，引發外界熱議。取材自推特

影／詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

2022-04-15 21:31

紐約時報廣場突傳巨大爆炸聲 民眾嚇壞瘋狂逃竄畫面曝

2022-04-11 00:47
面臨仇恨犯罪指控的邁爾斯同意賣房，並從賣房所得支付范蒂4萬5000元。 (國王郡警局照片)

騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬

2022-04-13 10:47
言論曾引發種族歧視爭議的賓州大學法學院教授艾咪‧瓦克斯說，亞裔對西方人的龐大成就「充滿怨恨」。(NBC電視台截圖)

曾說「亞裔少一點 美國比較好」 賓大教授：亞裔怨恨西方人成就

2022-04-16 12:41
賓州蘭開斯特郡利奧拉郵局員工珍妮西·羅德桂茲被發現多次盜取信中的支票，得手近70萬元而面臨數百宗不同罪名的指控。(local21news電視台截圖)

郵局員工偷信中支票70萬 郵件遭竊過去3年增600%

2022-04-12 21:27
劉美賢宣布退役，她是代表美國參加2022年冬奧會的最年輕運動員，在女子花滑中取得第七名的成績。 （美聯社）

華裔花滑明日之星 16歲劉美賢宣布退役

2022-04-09 18:02

超人氣

更多 >
谷愛凌展鋼琴才華 背後擁抱他竟引發粉絲罵戰

谷愛凌展鋼琴才華 背後擁抱他竟引發粉絲罵戰
劉德華被利用？ 幫乾爹處理後事 爆喪葬費被吞

劉德華被利用？ 幫乾爹處理後事 爆喪葬費被吞
烏克蘭馬立波淪陷 俄軍恐將「過濾人口、抓男丁從軍」

烏克蘭馬立波淪陷 俄軍恐將「過濾人口、抓男丁從軍」
工作移民綠卡6.6萬名額作廢 親屬移民14萬名額轉今年

工作移民綠卡6.6萬名額作廢 親屬移民14萬名額轉今年
影／賓州匹茲堡驚傳大規模槍擊 釀2死11傷現場畫面曝光

影／賓州匹茲堡驚傳大規模槍擊 釀2死11傷現場畫面曝光