拜登麻煩大 不只年輕選票少了 西語裔票源也流失

拜登總統民調不佳，由昆尼別克大學13日發布的民調顯示，目前拜登的支持度只有33%；在西語裔間的支持率只有26%。（路透）

拜登 總統民調 不佳，由昆尼別克大學(Quinnipiac University)13日發布的民調顯示，目前拜登的支持度只有33%；據「國會山莊報」(The Hill)指出，這份民調最大的警訊，就是拜登在西語裔間的支持率只有26%，居國內族裔末段班，恐怕是今年11月期中選舉的一大凶兆。

雖然因為語言、居住地、樣本數等障礙，讓精準掌握西語裔的民意難度較大，但是拜登的民調正在下降恐怕是事實，因為昆尼皮亞克大學3月30日發布的民調顯示，拜登的支持率還有36%，西語裔則為32%。

如果拜登政府無法有效提振西語裔民眾的支持度，可能在11月的期中選舉造成民主黨 「災難性」的影響，因為西語裔民眾現在左右選情的重要性愈來愈高，拜登的2020年勝選關鍵，就是亞利桑納及喬治亞州翻盤，而兩個州的翻盤，又與西語裔選民相挺有關。

除這兩個州外，西語裔也可能影響科羅拉多、新墨西哥、北卡羅來納、俄勒岡、威斯康辛等州的國會議員選舉結果。

丕優研究中心(Pew Research Center)族裔研究主管洛佩茲(Mark Hugo Lopez)表示，西語裔對拜登失望，可能會有兩個影響，其一是西語裔選民轉投其他政黨候選人，或是因為喪失動力而不投票。

丕優3月的民調顯示，西語裔的政黨傾向中，50%傾向民主黨，28%傾向共和黨；但這不代表民主黨可以高枕無憂。洛佩茲就說，如果拜登民調持續低迷，傾民主黨的西語裔不願投票，結果傾共和黨的西語裔傾巢而出，仍有可能讓西語裔的投票結果出現大幅轉變。

對於西語裔支持率為何如此低迷，拜登的民調顧問安扎隆(John Anzalone)上周表示，這可能是因為華府的民主黨人談到西語裔的時候，往往只繞著移民的議題打轉；但是此議題在西語裔間的關注度，其實只排第12位。

安扎隆援引的3月底民調指出，31%的西語裔認為，當前美國的首要議題應為通膨，只有12%是移民，「他們關心的事情與所有人並無二致」。