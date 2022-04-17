報稅18日截止 與其最後一天匆匆報 不如申請展期交

今年報稅截止日期是4月18日，專家建議，與其匆匆忙忙趕在最後一天申報，不如申請展期申報，才不易忙中有錯。(美聯社)

4月18日(星期一)是繳交聯邦個人所得稅截止日，全國千百萬人年年都等到最後一天才報稅 ，今年當然也不例外；稅務專家表示，與其趕最後一天匆匆報稅，忙中出錯，惹國稅局 (IRS)側目，不如申請展期繳交。

美聯社17日報導，國稅局到8日收到1億300萬件個人所得稅申報，也已對6300多萬件退稅 ，金額達2040億元以上。18日是截止日，估計千百萬納稅人會在最後一天才用電子或紙本繳交本年度所得稅。相形下去年有1億6900萬多人到年底才報稅，如此意味可能近四成納稅人還沒申報，很多人都等到18日才趕著去報稅。

「全國報稅專業人士協會」(National Society of Tax Professionals)執行長妮娜‧特洛斯(Nina Tross)指出，假如納稅人現在還沒報稅，「那麼不如申請展期繳交比較好」。

特洛斯表示，大家不懂申請展期繳稅，跟最後截止日繳稅，效果是一樣的；「展期只是在稍晚申報；假如你到最後一天匆匆報稅，可能接下來得修正，反而讓國稅局多看你一眼；展期報稅要比修正好多了」。

國稅局今年積壓未處理的報稅件數之多，是史上之最；2021報稅季末尾，國稅局還有3530萬件報稅案等待處理；國稅局說，原因在每件紙本報稅都得由人工處理。

有些報稅雖然用電子檔，還是得由國稅局員工審核，跟紙本沒兩樣。雪上加霜的是：今年國稅局缺工數也是史上之最；國稅局員工編制跟1970年一樣，但全國人口大增，報稅法條也已變得複雜很多。

國稅局3月宣布，打算招募員工至少1萬人。

註冊會計師麗莎‧葛林-路易斯(Lisa Greene-Lewis)指出，大家若有意在截止日才報稅，她建議最好把證明文件收攏在同一地方，報稅時才不會有遺漏W2、1099之類的文檔。

重要文件如通知兒童抵稅額度的「Letter 6419」，納稅人應該收到了；因政府刺激景氣而給付的證明書「Letter 6475」也一樣。葛林-路易斯建議，注意報稅時收入金額要正確，才不必後來再修訂。

國稅局把一些資訊及協助報稅連結貼上網，希望能幫到最後才報稅的人；國稅局強調，「納稅人應注意申報正確且完整的納稅額，若是有錯、不完整，就會進一步審核」。