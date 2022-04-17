亞馬遜、字母等無人機宅配服務 在美國上線

亞馬遜、字母、以及Zipline和Wing等業者，都正在美國多地推出無人機送貨服務，圖為聯邦快遞（FedEx）也要測試無人機送貨的資料照。（美聯社）

隨著無人機技術日益快速可靠，飛行機器人宅配的構想可望在美國實現。

亞馬遜 、Zipline、Wing等業者正在美國多地推出無人機送貨服務，若監管機構批准擴大服務範圍，其他地區的消費者將能在下單30分鐘後，在家收到止痛藥、餐點或者智慧手機等諸多商品。

華爾街日報報導，舊金山無人機新創Zipline已與零售巨擘沃爾瑪合作，在阿肯色州推出無人機宅配服務，是Zipline在美國的第一個商用無人機送貨站點。

Zipline在海外營運數年，已經執行了27.5萬趟商業配送任務，執行長里諾多說，送貨無人機改良之後可以準確降落，每台可以載重四磅。

以郊區送餐服務為主的以色列無人機新創Flytrex，也已在德州 設立新的配送站，為連鎖餐飲業者Brinker 國際公司旗下的Chili's及Maggiano's提供外送服務。Flytrex的每台無人機可載重六磅，相當於33隻雞翅加薯條和醬汁。

字母（Alphabet）的子公司Wing受惠於新冠疫情，已迅速擴張在維吉尼亞州 的配送服務，且即將在德州兩處推出新服務，讓無人機配送沃爾格林連鎖藥局（Walgreen）的商品。

亞馬遜多年來對其無人機送貨系統守口如瓶，但去年6月表示已獲得聯邦航空總署（FAA）批准進行測試。

根據Business Insider報導，這家電商大咖9月將在加州和德州試行無人機宅配業務，配五磅以下的商品。亞馬遜計劃開設145個無人機送貨站，每年遞送5億件包裹。

儘管無人機宅配規模目前不大，這幾家公司推出的服務，讓部分地區的一般民眾能開始體驗商品空運到府的服務。

無人機遞送服務獲得廣泛採用的最大障礙是安全議題，監管機關最大的疑慮是無人機墜毀甚至與客機相撞等事故。

目前，美國的送貨無人機僅限於在人員操作或監視下才能提供服務。

FAA已宣布，今春將測試一套飛行高度低於400英尺的無人機管制系統，並制定一項計畫，讓全自主無人機能在各地安全飛行。