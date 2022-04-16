密西根州女童帶酒到幼兒園 同學當果汁喝到茫

密西根州有一名幼兒園女學生帶酒到學校，同學以為是果汁便拿來喝。（ktvu新聞截圖）

密西根州 一名幼兒園女童，日前竟帶了一瓶酒到學校，還與同學分享，直到有學童下課返家後表示頭暈，才被家長發現，讓家長質疑校方督導不周讓學童喝到酒，也有人質疑帶酒來的女童家長竟讓孩子輕易拿到酒，實在太危險。

香港 01報導，密西根州利沃尼亞市（Livonia）Grand River Academy幼兒園，一名女學童日前帶了一瓶金快活（Jose Cuervo）的瑪格麗特酒（margaritas，用龍舌蘭酒調出的雞尾酒）到學校，並與同學分享這瓶看起來像是果汁的飲料。

報導說，學童家長表示，自己的女兒回家後不停說頭暈，有的說覺得醉了，懷疑他們在學校喝了酒。有家長表示，女兒說同學將酒倒進紙杯一起分享，她喝了4、5口。根據當地媒體報導，學生們都以為那一瓶酒是果汁，該名帶酒女童最後才告訴大家那瓶其實是酒，並前去告訴老師，但老師當時以為女童是在開玩笑，還對女學生做了個鬼臉。

報導說，同學們的家長質疑校方及老師為何會讓小朋友喝酒，校方則表示不可能檢查所有學生帶進學校的物品，他們已連絡毒物防控中心協助關切學生身體狀況，目前沒有學生出現狀況，並說如果有需要會處分帶酒來的女童。

不過，誤喝酒的孩童家長表示，該帶酒女童是無辜的，應該是她的家長要負責；新聞在網路上曝光後，也有網民認為該女童家庭狀況可能出了問題，竟然讓幼童可以輕易取得酒精，「是個危險訊號」。