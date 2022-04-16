南卡商場爆槍擊案 12人受傷 3嫌犯被逮

南卡羅來納州首府哥倫比亞市一商場16日下午發生一起槍擊事件，造成12人受傷。圖為警車停在現場。（美聯社）

南卡羅來納州 首府哥倫比亞（Columbia）一商場16日下午發生一起槍擊 事件，造成12人受傷，當中10人是中槍，警方已羈押3人。

路透報導，哥倫比亞警察 首長郝爾布魯克（William Holbrook）表示，這起發生在Columbiana Centre購物中心的槍擊事件，據信並非一起隨機暴力事件，而是一群持槍、彼此認識的民眾「爆發某種衝突」。

南卡羅來納州首府哥倫比亞市一商場16日下午發生一起槍擊事件，造成12人受傷。圖為警車停在現場。（美聯社）

據哥倫比亞市警方通報，這起事件發生在當地時間下午2時左右，傷者中10人受槍傷，另外2人在人群逃離時因踩踏致傷。11人已被送往醫院接受治療，其中2人傷勢嚴重。受傷者年齡在15歲至72歲之間。

然而，郝爾布魯克表示，槍擊事件相關細節目前還未完全釐清。當地媒體報導，這間位於首府哥倫比亞市中心以北約15公里的購物中心，現場有許多的警察和緊急救護人員。

南卡羅來納州首府哥倫比亞市一商場16日下午發生一起槍擊事件，造成12人受傷。圖為哥倫比亞警長對媒體說明情況。（美聯社）

郝爾布魯克表示，警方在購物中心內搜到至少3人持武，當中至少1人開槍。他表示，警方已羈押3名與槍擊事件相關的人員。

「衛報」（The Guardian）報導，南卡今天爆出槍擊事件之前，美國才剛傳出兩起引人注目、造成多人受傷的槍擊事件。

一起是本月3日加州沙加緬度（Sacramento）槍擊案，釀6死12傷；另一起則是12日的紐約地鐵槍擊案，有10人受到槍傷。這兩起案件的嫌犯都已落網。