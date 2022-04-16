我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄軍又來了 基輔平靜2周後 俄空襲軍備工廠 多人死傷

圖輯／大熊貓來美50年 華府動物園請小奇蹟吃蛋糕

疫情讓人「及時行樂」 飯店房價飆新高 人生苦短花錢吧

編譯易起宇／綜合外電
美國飯店訂房價格大漲，圖為邁阿密飯店。（美聯社）
美國飯店訂房價格大漲，圖為邁阿密飯店。（美聯社）

在新冠疫情肆虐兩年多後，握有大筆鈔票且渴望出門的美國旅客，正將手中現金花在度假村、公路旅館，甚至是都市民宿。這些花錢不手軟的消費者正填滿旅館的假日訂房，帶動美國飯店住宿房價高漲，也彌補旅館因商務旅客減少而下滑的平日收入。

彭博資訊報導，在5月初將舉行一級方程式賽車（F1）大獎賽的邁阿密，當地飯店南海灘1號（1 South Beach）的周末房價已逼近每晚4000美元，且最少需住四晚，另一家希爾頓歡朋飯店每晚要價逾400美元。

住宿分析公司STR資深副總佛瑞塔格表示，新冠疫情已提醒民眾「人生苦短」，讓他們想揮霍累積的大量存款；哪個市場有度假吸引力，哪裡的飯店就會吸引民眾入住。

即使訂房價格上漲，也嚇不跑這些休閒旅客。據STR數據，美國截至3月26日止的該周平均飯店房價已漲至每晚149.38美元，創下史上第三高，僅次於截至19日的前一周和去年聖誕節後一周的價格。

30歲的亞特蘭大青年威德近來花費2000美元在紐奧良訂下三晚飯店住宿，就為了看一場大學籃球聯賽。他說：「我不惜重金，就是要獲得體驗。」

美國飯店業者在大部分疫情期間可被歸為兩類：一類是海灘度假村、公路旅館，和其他能吸引到公路旅行愛好者入住的業者，能開出高房價，尤其是在周末；另一類則是仰賴大型會議或商務旅行的住宿業者，因疫情嚴重受創。

但現在連大城市的飯店都受益於這群準備揮霍的消費者。宅度假（staycation）潮流加上地區型觀光客和一些少量的商務旅行，已讓Standard國際集團調漲旗下兩家紐約飯店房價。

房價 疫情 旅館

上一則

曾說「亞裔少一點 美國比較好」 賓大教授：亞裔怨恨西方人成就

延伸閱讀

牠艷麗吸睛但有劇毒 稀有生物沖上德州海岸

牠艷麗吸睛但有劇毒 稀有生物沖上德州海岸
圖書館卡 免費遊加州州立公園

圖書館卡 免費遊加州州立公園
Uber將推訂機票、火車票及訂房功能 要當旅遊超級APP

Uber將推訂機票、火車票及訂房功能 要當旅遊超級APP
大學生放春假湧佛州 警方繳獲75槍、逮161人

大學生放春假湧佛州 警方繳獲75槍、逮161人

熱門新聞

劉美賢宣布退役，她是代表美國參加2022年冬奧會的最年輕運動員，在女子花滑中取得第七名的成績。 （美聯社）

華裔花滑明日之星 16歲劉美賢宣布退役

2022-04-09 18:02

紐約時報廣場突傳巨大爆炸聲 民眾嚇壞瘋狂逃竄畫面曝

2022-04-11 00:47
美國總統拜登疑與空氣握手，引發外界熱議。取材自推特

影／詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

2022-04-15 21:31
華裔男子薛成海7日在波士頓法院的停車場開車撞倒並槍殺他的外甥，8日過堂時淚流滿面，但對謀殺指控不認罪。(CBS波士頓地方電視台截圖)

數槍轟頭…華男法庭外狙殺與妻有染外甥

2022-04-09 02:30
面臨仇恨犯罪指控的邁爾斯同意賣房，並從賣房所得支付范蒂4萬5000元。 (國王郡警局照片)

騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬

2022-04-13 10:47
賓州蘭開斯特郡利奧拉郵局員工珍妮西·羅德桂茲被發現多次盜取信中的支票，得手近70萬元而面臨數百宗不同罪名的指控。(local21news電視台截圖)

郵局員工偷信中支票70萬 郵件遭竊過去3年增600%

2022-04-12 21:27

超人氣

更多 >
COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元

COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元
影／詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

影／詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

糧食券「額外補貼」叫停 物價飆漲之際 4000萬人受衝擊

糧食券「額外補貼」叫停 物價飆漲之際 4000萬人受衝擊
俄羅斯照會美國：軍援烏克蘭火上澆油 後果難料

俄羅斯照會美國：軍援烏克蘭火上澆油 後果難料
曾說「亞裔少一點 美國比較好」 賓大教授：亞裔怨恨西方人成就

曾說「亞裔少一點 美國比較好」 賓大教授：亞裔怨恨西方人成就