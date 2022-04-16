疫情讓人「及時行樂」 飯店房價飆新高 人生苦短花錢吧

美國飯店訂房價格大漲，圖為邁阿密飯店。（美聯社）

在新冠疫情 肆虐兩年多後，握有大筆鈔票且渴望出門的美國旅客，正將手中現金花在度假村、公路旅館 ，甚至是都市民宿。這些花錢不手軟的消費者正填滿旅館的假日訂房，帶動美國飯店住宿房價 高漲，也彌補旅館因商務旅客減少而下滑的平日收入。

彭博資訊報導，在5月初將舉行一級方程式賽車（F1）大獎賽的邁阿密，當地飯店南海灘1號（1 South Beach）的周末房價已逼近每晚4000美元，且最少需住四晚，另一家希爾頓歡朋飯店每晚要價逾400美元。

住宿分析公司STR資深副總佛瑞塔格表示，新冠疫情已提醒民眾「人生苦短」，讓他們想揮霍累積的大量存款；哪個市場有度假吸引力，哪裡的飯店就會吸引民眾入住。

即使訂房價格上漲，也嚇不跑這些休閒旅客。據STR數據，美國截至3月26日止的該周平均飯店房價已漲至每晚149.38美元，創下史上第三高，僅次於截至19日的前一周和去年聖誕節後一周的價格。

30歲的亞特蘭大青年威德近來花費2000美元在紐奧良訂下三晚飯店住宿，就為了看一場大學籃球聯賽。他說：「我不惜重金，就是要獲得體驗。」

美國飯店業者在大部分疫情期間可被歸為兩類：一類是海灘度假村、公路旅館，和其他能吸引到公路旅行愛好者入住的業者，能開出高房價，尤其是在周末；另一類則是仰賴大型會議或商務旅行的住宿業者，因疫情嚴重受創。

但現在連大城市的飯店都受益於這群準備揮霍的消費者。宅度假（staycation）潮流加上地區型觀光客和一些少量的商務旅行，已讓Standard國際集團調漲旗下兩家紐約飯店房價。