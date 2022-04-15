賓州首富年賺13億聯邦稅僅18.7% 低於多數高收入勞工

賓州首富亞斯過去幾年平均每年賺13億元，繳納的聯邦稅則是18.7%，低於國內絕大多數高收入勞工。美聯社

費城詢問報(The Philadelphia Inquirer)報導，非營利組織ProPublica發布的數字顯示，賓州首富亞斯(Jeff Yass)過去幾年平均每年賺13億元，繳納的聯邦稅則是18.7%，低於國內絕大多數高收入勞工 。

ProPublica的數字顯示，亞斯在2013年至2018年間，平均年收入為13億元，位居全美第六，次於微軟(Microsoft)創辦人比爾蓋茲 (Bill Gates)，金融大亨彭博(Michael Bloomberg)，WhatsApp創辦人庫姆(Jan Koum)，蘋果(Apple)創辦人喬布斯(Steve Jobs)遺孀蘿林(Laurene Powell Jobs)，投資 公司Citadel創辦人、亞斯的同行競爭對手格里芬(Ken Griffin)。

亞斯在那幾年繳納的聯邦稅率為18.7%，此數字約與比爾蓋茲差不多，比庫姆及格里芬還低，但高於彭博及蘿林；這可能是因為亞斯只將4%的收入用於合法避稅，而彭博及蘿林分別把他們66%及51%的收入投到非營利事業中以合法避稅。

儘管ProPublica沒有計入州及地方稅，但此稅率依然比絕大多數的高所得勞工還要低，因為在2018年，若夫妻一起申報年收入60萬，將被課徵37%的聯邦所得稅；這是因為國內大多數的富豪只會被課徵資本利得稅，且是在變現的時候才會課徵，而美國的資本利得稅率基本上又比一般勞工的薪資稅率低。

亞斯是投資公司Susquehanna International Group的聯合創辦人，為自營交易商，投資項目只跟合作夥伴進行，而非向客戶提供投資服務。

Susquehanna的投資內容十分多樣，從科技股到垃圾債都有，目前最大的投資項目為抖音(TikTok)母公司「字節跳動」；這也成為華爾街的謎團之一，因為Susquehanna在中國是以非營利組織的名義運作，他們是如何在中國嚴格的監管下將大筆收益帶回美國至今依然不明。

亞斯也是賓州著名的政治獻金捐助者，而且遍及兩黨政要，包括前總統川普、聯邦參議員保羅(Rand Paul)。