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遭批記憶衰退已不適任 88歲參議員范士丹：不會退休

記者顏伶如／綜合報導
88歲民主黨籍加州聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)。(美聯社)
88歲民主黨籍加州聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)。(美聯社)

對於遭到媒體點名「記憶衰退已不適任」，88歲民主黨籍加州聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)回應說，絕對不會退休。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)14日引述匿名國會消息人士指出，與范士丹共事的參院同僚，對於范士丹記憶退化感到憂心，認為她已無法勝任聯邦參議員職務。

范士丹對舊金山紀事報編輯委員會(editorial board)發表聲明指出，一直都與地方領袖固定會面，並非處於孤立狀態，「我有在接觸民眾」。她也表示，在參議院出席紀錄保持良好，投入時間工作，「我們代表著規模龐大的州，這些傳言讓我感到匪夷所思」。

范士丹表示，任期於2024年結束之前，沒有提前下台的打算。她也表示，沒有參院同僚曾向她提起對她的適任狀況產生質疑。

舊金山紀事報導，包括3名民主黨籍在內的4名聯邦參議員，以及3名前任助理、1名加州民主黨籍州議員受訪時都表示，范士丹的記憶衰退很可能迅速惡化。消息人士指出，現在范士丹主要仰賴幕僚負責絕大多數的工作。

有線電視新聞網(CNN)2021年報導，范士丹在巴瑞特(Amy Coney Barrett)大法官任命聽證會期間表現出狀況，招致黨內同僚私下抱怨，因此失去原為參院司法委員會最資深民主黨成員的頭銜。

1933年出生於舊金山的范士丹，1978年至1988年間擔任舊金山市長，1992年迄今則為加州聯邦參議員。范士丹丈夫、金融家布魯姆(Richard Blum)今年2月底因癌症病逝。

舊金山 民主黨 參議員

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