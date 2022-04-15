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CNN：簡訊內容顯示李麥克、羅伊曾積極支持推翻選舉

記者顏伶如／綜合報導
猶他州聯邦參議員李麥克(Mike Lee)。美聯社
猶他州聯邦參議員李麥克(Mike Lee)。美聯社

有線電視新聞網(CNN)15日報導，根據眾議院調查1月6日國會暴動事件特別委員會掌握大約100則簡訊資料，兩名共和黨籍挺川派國會議員猶他州聯邦參議員李麥克(Mike Lee)、德州聯邦眾議員羅伊(Chip Roy)在2020年選舉結束後，曾積極支持推翻選舉並展開大力遊說，但兩人後來態度逐漸轉變，到了國會暴動發生前幾天，因為不認同前總統川普及其盟友的操作手段，而對白宮提出警告。

報導指出，羅伊2021年1月1日在發送給當時白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)的簡訊中寫道：「我們等於是在聯邦共和國的心臟刺下一樁。」調查委員會去年12月曾公布這則簡訊內容，但僅透露發信人是保守派眾議院自由黨團(House Freedom Caucus)成員。

從簡訊發布時間順序可以看出，同為挺川派的李麥克、羅伊，2020年大選結束後全力主張推翻選舉結果，但後來態度漸趨冷淡，逐漸成為旁觀者。2021年1月3日，李麥克在發給梅杜斯的簡訊裡寫道，各種推翻選舉的一切手段「恐將出現嚴重的反效果」。

簡訊紀錄顯示，2020年投票日後不久，李麥克與羅伊都主張川普應該抗爭到底。李麥克在2020年11月7日寫給梅杜斯的簡訊中說，支持透過所有合法及憲法管道，重建美國民眾對選舉的信心，羅伊在同一天也發簡訊給梅杜斯指出：「我們需要彈藥，我們需要詐騙證據，我們要在這個周末拿到。」

李麥克發言人朗斯貝里(Lee Lonsberry)對有線電視新聞網發表聲明指出，李麥克一直保持全面透明。他說，李麥克曾經要求對2020年大選舞弊展開調查，但後來承認拜登當選，在1月6日確認選舉人票結果時也投下贊成票。

羅伊的新聞聯絡室主任麥登(Nate Madden)則說：「簡訊內容已說明一切。」

有線電視新聞網報導，熟悉調查委員會運作的消息人士透露，簡訊內容顯示李麥克曾經是推翻選舉的啦啦隊員，使用各種法律專業詞彙，把選舉陰謀論灌輸到川普核心圈，但後來李麥克改變立場，變成反對推翻選舉結果。

德州聯邦眾議員羅伊(Chip Roy)。(Getty Images)
德州聯邦眾議員羅伊(Chip Roy)。(Getty Images)

川普 白宮 眾議院

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