華郵專欄：通膨高漲之際 民眾應重新思考退稅領取

許多民眾對於每年報稅季節拿到四位數的退稅(tax refund，又稱返稅)頗為期待，甚至視為一筆意外收獲。(Pixabay)

許多民眾對於每年報稅 季節拿到四位數的退稅 (tax refund，又稱返稅)頗為期待，甚至視為一筆意外收獲。國稅局(IRS)目前2022年報稅季節發給納稅人的退稅支票 ，金額平均超過3100元。華盛頓郵報理財專欄作家米雪兒‧辛格泰瑞(Michelle Singletary)指出，通膨嚴重的情況下，納稅人對於退稅應該重新思考，別讓稅金被山姆大叔(Uncle Sam)扣住一年，還沒利息可拿。

辛格泰瑞15日在專欄中指出，金額可觀的退稅支票，許多民眾拿來當做萬一手頭不便的應急款，但納稅人其實不應該以「紅利」(bonus)看待退稅。她指出，除非個人財務狀況出現變化，例如孩子誕生、買房子等，否則退稅等於是把錢讓政府在不必付利息的情況下扣住一年。

她指出，某些民眾自認儲蓄習慣不佳，因此把退稅當成強迫存錢的某種方式。財經消費網站「銀行利率網」(Bankrate.com)今年稍早公布調查顯示，可以拿到退稅的納稅人當中，約有32%表示全數或絕大部分退稅支票都會存起來。

辛格泰瑞指出，有些讀者反應說，由於對領取退稅有期待，每逢報稅季節便會盡快申報，也有民眾表示，對於稅金被政府保留一年並不介意，畢業銀行存款利息實在太低。

她分析，截至今年4月1日為止，國稅局表示已發放6300萬筆退稅，累計金額超過2040億元。她寫道，數以百萬計的納稅人當中，不知道有多少人其實在過去一年裡，可以把這筆錢放在更好的用途之上。

受到新冠疫情、俄烏戰爭等因素影響，美國經濟仍將面臨後續效應，物價一路走高的狀況恐將持續一段時間，辛格泰瑞指出，民眾需要把薪水留著，以便應付糧食、汽油以及水電費等價格繼續攀升。

她在文中舉例指出，今年當中有換車打算的民眾，不管買新車或二手車，開銷都將比一年前增加。根據信評機構益博睿(Experian)統計，2021年底平均新車車貸已達3萬9721元，比一年之前增加約12%，二手車車貸也從一年之前的2萬2630元，漲到2萬7291元；平均算來，購買新車平均每月繳交車貸約644元，若買二手車平均每月繳交車貸也要488元。

辛格泰瑞分析：「如果你讓聯邦政府留住你的錢，最後可能是買車時要貸款更多。不如把薪資所得當中更多比例的錢，拿來多付一些頭期款，或者把這些錢拿來把貸款還清。」

她說，「銀行利率網」調查發現，可以拿到退稅的民眾當中，23%表示將用來還債，但其實民眾不必等到拿到數額可觀的退稅才開始還債，一年當中就可以陸續繳清信用卡卡債。

辛格泰瑞也指出，民眾應該每年評估所得稅預扣，確保不會收到金額龐大的意外稅單，因為國稅局對於繳稅不足的收取利息，在4月1日已來到4%。

聯邦所得稅透過勞工所得稅預扣(taxes withheld)，國說局發言人史密斯(Eric Smith)指出，納稅人目標是讓預扣額與應付稅款盡量接近。他說：「最完美的狀況是，每個人都能算得精準，最後只需再繳些許的稅，或者拿到小額退稅。」