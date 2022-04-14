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對抗馬斯克敵意併購 推特董事會擬採「毒丸防禦」

編譯黃淑玲／綜合外電
推特（Twitter）董事會傳出計劃採取「毒丸防禦」，對付馬斯克的敵意併購。（路透）
推特（Twitter）董事會傳出計劃採取「毒丸防禦」，對付馬斯克的敵意併購。（路透）

彭博資訊14日引述知情人士報導，推特（Twitter）董事會正考慮採取行動，保護公司免於被敵意併購。其中包括股權攤薄反收購措施，也就是所謂的「毒丸防禦」（poison pill），最快今天就會宣布；另外，也有可能回應對方出價太低。

根據美國證管會（SEC）14日揭露的文件，全球首富、特斯拉創辦人兼執行長馬斯克已提議以每股54.20美元收購推特股票，對推特估值達430億美元。馬斯克表示，這是他最高也是最終的出價。他今年稍早就開始買進推特股票，至今累計持股已超過9%。

推特董事會周四開會討論馬斯克的提議，以決定是否符合公司與全體股東的最佳利益。推特拒絕評論馬斯克的出價，也不透露董事會策略。

彭博指出，「毒丸防禦」策略允許既有股東以折價購買更多股票，稀釋發動敵意併購方的所有權利益，經常被用來對付維權投資人的攻擊或是敵意收購。

馬斯克在向證管會申報的文件中附了他給推特的一個文書內容，他在其中寫道：「這是個高價，你們的股東會喜歡。」

不過，到目前為止，至少一位推特的重要投資人就認為馬斯克的出價太低，而市場的反應顯然同意。例如沙烏地阿拉伯的王儲Alwaleed bin Talal就推文說，提議的價格，「並沒有接近公司的內在價值」。

馬斯克14日在消息曝光後的TED會議場合上說，他不確定是否真能夠把推特拿下。他也表示，自己的意向是會儘可能維持法規所允許的最多數量股東，而不是想自己單獨擁有推特。

推特股價14日收盤下跌1.7%，反映市場的觀點是馬斯克的出價可能被拒絕或最終將失敗。華爾街日報也報導了推特準備採取「毒丸防禦」。

推特 馬斯克 股票

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