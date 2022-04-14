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倡言論自由 馬斯克開價收購推特 川普帳號可「復活」？

中央社／溫哥華14日綜合外電報導
全球首富馬斯克對推特發動敵意併購。（路透）
全球首富馬斯克對推特發動敵意併購。（路透）

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）表示，他提議收購推特，是因為相信讓「那裡成為一個包容的自由言論場域非常重要」。美國前總統川普（Donald Trump）則形容推特變得無聊，就算帳號恢復，他可能也不會回歸。

路透社報導，電動車大廠特斯拉（Tesla）的執行長馬斯克今天在TED大會（Ted Conference），接受大會策畫人暨「連線」（Wired）雜誌前編輯安德森（Chris Anderson）訪問。

馬斯克說：「擁有一個極度受人信賴、廣泛包容的公共平台，對於文明社會的未來極為重要。」

馬斯克還說，他有足夠資產來進行這項交易，但未提供細節。

在發表上述看法前幾個鐘頭，馬斯克提議以估計430億美元的價格來收購推特（Twitter），使推特變成私人企業。

馬斯克日前揭露自己持有9.2%的推特股份，但本周稍早拒絕加入推特董事會。

沙烏地阿拉伯投資家阿瓦里德親王（Prince Alwaleed bin Talal）自稱「推特最大且長期的股東」之一，他反對收購提案，說馬斯克低估了推特。

阿瓦里德親王在推特寫道：「基於公司成長前景，我不認為馬斯克的提案（每股54.20美元）接近推特的內在價值。」

另外，馬斯克的收購提議也讓人猜測，若他成功買下這個社群媒體平台，是否會恢復川普的帳號。

但川普昨受訪時說，自己「可能不會有任何興趣」回歸該平台。他表示：「你知道的，推特變得非常無聊，他們排除大量好的發言…大量保守的發言。」

川普曾在推特上擁有近9000萬追隨者，但支持者去年1月6日襲擊美國國會後，他的帳號遭永久停用，理由是有「進一步煽動暴力」的風險。

推特 馬斯克 川普

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