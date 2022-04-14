台灣尚未收到WHA邀請函 國務院挺有意義參與

世界衛生大會（WHA ）5月舉行，台外交部長吳釗燮表示邀請函尚未收到，但持續努力中。國務院 發言人普萊斯（Ned Price）今天重申，美國一向支持WHA納入台灣，應讓台灣有意義參與國際組織。

第75屆WHA將於5月22日至28日在日內瓦登場。美台3月底召開高階工作會議討論台灣參與議題，美副國務卿麥肯伊（Brain McKeon）本月8日與世界衛生組織（WHO ）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）華府會晤，也當面呼籲WHA應以觀察員身分納入台灣。

面對美國相挺，中國國台辦發言人馬曉光13日再搬出「一中原則」，強調WHO是僅限主權國家加入的聯合國專門機構，「台灣地區作為中國一部分無權加入」。

被問到美國對台灣今年以觀察員身分受邀參與WHA抱持多大希望，普萊斯今天在國務院例行簡報會上未正面回應，但強調美國一向支持台灣參與WHA。

普萊斯表示：「我們相信台灣應在符合其地位情況下，有意義參與國際組織，這是我們會持續支持的事。」

WHA是WHO最高權力機構，每年開會一次。2009年起至2016年，台灣連續八年受邀以觀察員身分參與WHA；但因中國打壓，即使美國年年力挺，台灣仍在2017年起連5年未能獲邀參與。

吳釗燮14日在立法院外交及國防委員會接受質詢時表示，針對推動台灣參與國際組織，台灣將持續與美國和其他理念相近的國家合作，台美都有定期對話，會找出最好方式，持續積極爭取。