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美考慮派高官訪烏克蘭 傳可能是國務卿或防長

中央社華盛頓13日綜合外電報導
傳美國高層正考慮派一名內閣高層官員赴烏克蘭首都基輔，國務卿布林肯(左)或國防部長奧斯丁是可能人選。(美聯社)
傳美國高層正考慮派一名內閣高層官員赴烏克蘭首都基輔，國務卿布林肯(左)或國防部長奧斯丁是可能人選。(美聯社)

知情人士13日表示，美國高層正考慮派一名內閣高層官員赴烏克蘭首都基輔，以示美方高層與烏克蘭同在。

路透引述這名消息人士說，國務卿布林肯（Antony Blinken）或國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）都是可能無預警訪問基輔的人選，不太可能是總統拜登

消息人士透露，派官員一事尚未做出最後決定；美國政治新聞網站Politico率先披露相關消息。

英國首相強生（Boris Johnson）和歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）等西方領袖先前已造訪烏克蘭，展現對烏克蘭2月24日遭俄國入侵後的支持。

與此同時，西方多國政府持續加碼軍援，以強化烏克蘭防禦，俄羅斯預計在烏克蘭東部和南部展開大規模攻勢。

「紐約時報」認為出於安全考量，拜登政府不大可能提前宣布造訪消息。之前美國高層官員前往像阿富汗及伊拉克等戰區，多半都是在官員抵達後、有時甚至是離開後才發布。

俄烏戰事爆發以來，拜登和副手賀錦麗過去一個月都曾高調到烏克蘭鄰國訪問，一些美國高層官員還到過接近烏克蘭邊境的地方，但俄羅斯侵烏以來，還沒有美國官員公開訪問過烏克蘭。

烏克蘭 拜登 俄羅斯

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