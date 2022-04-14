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德州持續將取締無證客送往他地 德桑提斯嗆：別來佛州

記者顏伶如／綜合報導
佛州州長德桑提斯(中)警告無證移民勿來佛州。(美聯社)
佛州州長德桑提斯(中)警告無證移民勿來佛州。(美聯社)

德州持續派車將美墨邊境遭取締無證客送往州外其他地點，共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)發表聲明警告無證移民：「千萬不要來佛州，否則日子恐怕不好過。」另一方面，來自德州的第二輛無證客遣送專車，14日清晨4時30分左右抵達華府，14名非法入境者下車後獲得釋放。

為抗議美墨邊境非法入境危機遲遲未獲聯邦政府解決，共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)推出新措施，把德州境內抓到的無證客載往華府及其他地點。第一輛巴士13日早晨已經將23名無證客從德州載抵華府並釋放，福斯新聞網(Fox News)報導，這輛專車上的幾名無證移民受訪時說，對於未來的下一步打算是，設法自行乘坐火車前往邁阿密落腳。

福斯新聞網14日報導，第二輛來自德州的無證移民遣送專車，14日清晨停靠在華府聯合車站(Union Station)一條街外的路口，總共釋放14名來自委內瑞拉、尼加拉瓜、古巴及哥倫比亞等國的無證客。這輛專車乘客之一、哥倫比亞籍男子胡安(Juan)受訪時說，當初是從家鄉搭機抵達墨西哥，然後步行從葛蘭德河(Rio Grande)進入美國。

胡安說，接下來準備到紐約投靠朋友，希望能靠著當理髮師糊口。

德桑提斯透過州長辦公室發表聲明指出：「嚴正警告非法入境美國的人：千萬不要來佛州，否則日子恐怕不好過，因為我們有義務遵守國家的移民法規，即使聯邦政府及其他州政府不遵守也一樣。」

聲明中寫道：「佛州並非庇護州，我們的社會福利計畫是為本州公民所設立的。州長將會保護佛州主權。」

德桑提斯在聲明中批評拜登政府不顧外籍移民身體健康，鼓勵冒險踏上危險的非法入境路途，讓無證客生命安全遭受人蛇集團操控。

聲明指出：「如果你以非法入境方式來到這裡，你就是被拜登政府給騙了。他們鼓勵你踏上危險的旅程，讓你跟你的家人一路上飽受龐大的身體壓力。某些情況下，你的命運也淪落到險惡的人口販子與人蛇集團手中。」

德桑提斯在聲明中指出，如果想要取得正式的美國國籍，必須透過合法程序，「這就是美國承諾的重要部分，在佛州，我們將持續遵守法律」。

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