國會暴動開審 首見被告推責給川普和選舉陰謀論

國會暴動被告、俄亥俄州男子湯普森12日受審時，辯護策略是把責任推給川普以及川普聲稱勝選結果遭竊的選舉陰謀論。(美聯社)

參加國會暴動而遭聯邦起訴的民眾當中，最早開庭的幾起案件庭訊裡極少提及前總統川普 ，但國會暴動被告、俄亥俄州 男子湯普森(Dustin Byron Thompson)12日受審時，辯護策略則是把責任推給川普以及川普聲稱勝選結果遭竊的選舉陰謀論。

遭控罪名為國會暴動期間從國會大廈偷走衣帽架的湯普森，並未否認參加了2021年1月6日攻占國會行動。不過，湯普森辯護律師沙曼斯基(Samuel Shamansky)在庭上表示，一定會提供證據證明川普濫用總統權限，「授權」群眾對國會發動攻擊。

沙曼斯基向法院指出，川普是個為所欲為、不講誠信的人，川普透過陰險計謀鼓動湯普森及其他川粉，讓支持者淪為幫川普做壞事的幫兇。

沙曼斯基12日在開場白聲明中對陪審團說道：「川普自己散布謊言，並且利用總統職位授權群眾展開攻擊行動。」

聯邦檢察官珍妮佛‧羅桑尼(Jennifer Rozzoni)在庭訊中指出，湯普森參與國會暴動當天，完全明白自己行為已觸法。她說，湯普森主動選擇參加了破壞與騷動。

沙曼斯基請求法院對川普及前任川普律師朱利安尼(Rudolph Giuliani)發布傳票，要求兩人在本周裡以證人身分提供證詞，但請求遭到法官駁回。法官裁定，陪審團可以聆聽川普及朱利安尼在國會暴動發生前於造勢大會上發表的演說錄音。

沙曼斯基表示，川普在演說中煽動支持者，對群眾說道「如果你們沒有拼死抗戰，你們的國家就完蛋了」。

參加國會暴動而遭聯邦起訴的數百名被告當中，湯普森是第三個開庭審理的案例。先前結案的兩起案例當中，兩名被告後來雙雙被陪審團裁定罪名成立。

沙曼斯基在庭訊中表示，湯普森疫情 期間失業，後來成為陰謀論的忠實支持者，相信川普勝選結果遭竊的謊言。他說：「湯普森日復一日聽到的都是這些垃圾，墜入深淵，不可自拔，後來也因此做出行動。」