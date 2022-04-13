2人糾纏 密州白警壓住非裔男背部 開槍打死他

密西根州大湍市警方公布錄影顯示，非裔男子里奧亞(右)開車被警察攔下，試圖逃離但沒有成功，後抓住警察的電擊槍不放，糾纏之際警察壓住里奧亞後背，開槍擊中其頭部斃命。(美聯社)

密西根州大湍市(Grand Rapids)警方13日公布錄影顯示，一個非裔 男子抓住一名白人警察 的電擊槍不放，糾纏之際警察壓住對方後背，開槍擊中其頭部，非裔男面朝下倒地斃命。

市警局長溫斯創(Eric Winstrom)公布四則錄影，其中一個是非裔男的同伴在車上用手機 拍攝。溫斯創3月剛出任局長，以前曾是芝加哥市高階警官，他說看過錄影「感到傷心，這是個悲劇」。

悲劇發生在4月4日，26歲的非裔男里奧亞(Patrick Lyoya)因為使用與車輛不符的牌照駕車而被警察攔下，他試圖逃離但沒有成功，與警察在一棟房屋前的草坪上扭打，里奧亞的同伴下車旁觀。看到里奧亞抓住自己的電擊槍，警察多次叫他鬆手，喊道「放下電擊槍」。

市長華盛頓(Mark Washington)警告說，錄影可能引發震驚、憤怒和痛苦。100多人12日到大湍市的市政廳前抗議，高呼「非裔的命也是命」和「沒有正義就沒有和平」的口號。

溫斯創拒絕公布白人警察的姓名，說「我會像對待其他警員一樣對待這名警員，如果他被控有罪，就會公布姓名。」他說與里奧亞的父親會過面，兩人都哭了，表示「我也是個父親，知道這件事令人心碎。」

密州肯特郡(Kent)醫檢官柯勒(Stephen Cohle)說，里奧亞的驗屍在死亡當天就已完成，但毒檢還沒做完，死亡報告要在州警的調查結束後才能公布，要按標準流程操作。

與許多其他城市一樣，大湍市警方時常受到暴力執法的批評，尤其是對非裔，非裔人口占大湍市的18%。

密州去年11月聽審一個訴案，是指控大湍市對沒有犯罪案底的人也打指紋和拍照留底，但大湍市表示，這一政策2015年已經改變。

大湍市中心的一條街道被命名為「布蕾奧娜·泰勒路」(Breonna Taylor Way)，泰勒是本地一個非裔女性，2020年在肯塔基州路易斯維爾市(Louisville)的一次緝毒突檢中被警察擊斃。