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BA.2擴散 疫情又升溫 CDC：大眾運輸口罩令延至5月3日

波士頓市長專訪 吳弭談改變：先傳達正確信息

BA.2擴散 疫情又升溫 CDC：大眾運輸口罩令延至5月3日

中央社／華盛頓13日專電

大眾運輸口罩令原訂18日解除，不過新型冠狀病毒Omicron亞型變異株BA.2快速擴散，全美確診數又見上升趨勢，疾管中心（CDC）今天宣布，口罩令延長至5月3日，以評估確診升高影響。

因應新冠疫情快速傳播，美國政府去年1月底頒布大眾運輸口罩令，要求民眾在搭乘飛機、輪船、火車、公車、地鐵或計程車期間全程配戴口罩。

口罩令迄今多次延長，原訂4月18日解除。但由於Omicron亞型變異株BA.2在美擴散，截至9日當周已占全美病例約86%，近期疫情又有升溫趨勢，美國疾病管制暨預防中心今天宣布口罩令再延長15天，至5月3日。

疾管中心表示，口罩令延長期間，專家會評估近期確診數上升，對包括住院、死亡等重症率與醫療系統量能有何潛在衝擊。

根據官方統計數據，自3月中以來，美國過去七天平均日增病例數一直維持在2萬多例左右，疫情明顯趨緩，但直到上週確診數又出現些微成長趨勢。截至4月11日，美國過去七天每天平均新增3萬496起確診。

白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）上周接受美國全國公共電台（NPR）專訪時預測，在亞型變異株BA.2驅使下，美國未來確診數應該會如英國一樣顯著上升，秋天前應該會需要再施打第2劑追加劑。

口罩 疫情 Omicron

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