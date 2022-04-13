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在德州遭取締無證客轉送華府 第一批巴士今晨抵達

記者顏伶如／綜合報導
共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)為抗議聯邦政策遲遲未能解決美墨邊境危機，日前宣布將把德州境內抓到的無證客載往華府及其他地點。美聯社
共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)為抗議聯邦政策遲遲未能解決美墨邊境危機，日前宣布將把德州境內抓到的無證客載往華府及其他地點。美聯社

共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)為抗議聯邦政策遲遲未能解決美墨邊境危機，日前宣布將把德州境內抓到的無證客載往華府及其他地點。福斯新聞網(Fox News)13日報導，一輛載著數十名非法移民的巴士，13日早晨8時抵達距離國會大廈僅數條街之遙的地點，車上乘客經過查驗身份後便獲得釋放。

艾伯特上周表示，已經下令德州急難應變局(Texas Division of Emergency Management，TDEM)安排將聯邦機關釋放的遭取締無證移民，送往華府及德州境外的其他地點。

福斯新聞網報導，華府當地時間13日早晨8時左右，在德州邊境小鎮迪雷歐(Del Rio)遭取締的數十名無證客，被一輛巴士載到距離國會大廈只有幾條街距離的地點，這些非法入境的外籍人士分別來自哥倫比亞、古巴、尼加拉瓜及委內瑞拉。

報導指出，巴士停靠在路邊之後，無證客依次下車，經過最後一道查驗身份手續之後便獲得釋放，原本戴在手腕上的標示註記則被摘除。

德州急難應變局對福斯新聞網表示，艾伯特這項計畫已經獲得初步效果，從格蘭德河谷(Rio Grande Valley)到特瑞爾郡(Terrell County)地方政府人員紛紛表示，自從艾伯特6日宣布要把非法移民載到華府等地釋放之後，聯邦政府便不再把無證移民送往當地社區安置。

不過，艾伯特這項計畫曝光後便引發爭議。白宮形容為「新聞炒作手段」，德州共和黨籍參議會議員薛弗納(Matt Schaefer)也說，艾伯特只是在「耍花招」。

德州急難應變局表示，周末期間派出車輛前往位於美墨邊境的德州社區，與地方官員協調並整理準備送往他地的無證移民名單；每輛巴士可載40人，車上也載有從德州前往華府的足夠配給。

各州州長是否有權將無證移民送往其他地點，涉及法律權限問題。根據2012年最高法院「亞利桑納州控告美國聯邦政府」判例，州政府無權自行訂定移民政策。

美國疾病管制暨預防中心(CDC)2020年3月援引美國法典第42卷(Title 42)公共衛生規定宣布，美墨邊境遭取締無證移民一概直接遞解出境，這項規定將於今年5月取消，根據媒體報導，美墨邊境恐將有規模空前的無證客湧現，

德州 非法移民 美墨邊境

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