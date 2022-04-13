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「他能讓你笑到喘不過氣」喜劇演員哥特佛萊德67歲辭世

編譯徐薏茹／綜合12日電
傳奇喜劇演員哥特佛萊德12日逝世，享壽67歲。（美聯社檔案照）
傳奇喜劇演員哥特佛萊德12日逝世，享壽67歲。（美聯社檔案照）

美國傳奇喜劇演員哥特佛萊德(Gilbert Gottfried)的家屬12日在推特宣布他逝世的消息，享壽67歲。公關透露他的死因為一種罕見遺傳性肌肉疾病。

哥特佛萊德的家人在推特發文：「除了是喜劇圈最具代表性的聲音之外，哥特佛萊德還是一位很棒的丈夫、兄弟、朋友，以及兩個年輕孩子的好爸爸，雖然今天對我們所有人來說是悲傷的日子，但請盡情用力歡笑來向哥特佛萊德致敬。」

哥特佛萊德的喜劇風格特立獨行，以他沙啞的嗓音及冷笑話(anti-comedy)受人歡迎；知名單口喜劇演員奎恩(Colin Quinn)說他是「我看過第一位會說個沒完的喜劇演員，而其他所有喜劇演員還會進去場內看他的表演。」

早期哥特佛萊德經常出現在電視台MTV中，1980年代曾短暫出演「周六夜現場」(SNL)。他經常為兒童節目或電影配音，最知名的角色是迪士尼動畫「阿拉丁」 (Aladdin)裡的鸚鵡艾格(Iago)。年輕一代對他較熟悉的角色是PBS兒童台節目「Cyberchase」裡的小鳥迪吉特(Digit)。

哥特佛萊德在喜劇圈相當受歡迎，「每日秀」(The Daily Show)前主持人史都華(Jon Stewart)推文表示：「他能讓你笑到喘不過氣，簡直是難以形容的爆笑。」

好萊塢女星瑪麗·麥特琳(Marlee Matlin)也在推特發文：「很難過看到哥特佛萊德過世的消息，他風趣、政治不正確卻又心腸軟。」

美聯社上個月曾訪問哥特佛萊德，他針對威爾史密斯在奧斯卡上動粗一事發表看法，雖然他嚴肅看待這起事件，表示可能會危及其他喜劇人，但仍忍不住開玩笑說：「我原本只要擔心戴不戴口罩，現在我必須擔心要不要戴橄欖球頭盔了。」

哥特佛萊德獨特的幽默偶爾會踢到鐵板、引發爭議；他在美聯社採訪中談到：「對我來說，有趣就是有趣，我會因為笑話不好笑或即興段子沒有效果而有點後悔，但如果觀眾笑了，我會感覺到我是喜劇演員，而這是我的工作。」

傳奇喜劇演員哥特佛萊德12日逝世，享壽67歲。洛杉磯的「笑工廠」掛起標誌紀念。（...
傳奇喜劇演員哥特佛萊德12日逝世，享壽67歲。洛杉磯的「笑工廠」掛起標誌紀念。（路透）
傳奇喜劇演員哥特佛萊德12日逝世，享壽67歲。（美聯社檔案照）
傳奇喜劇演員哥特佛萊德12日逝世，享壽67歲。（美聯社檔案照）

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