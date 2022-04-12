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華郵：疫情下幼童缺乏基本技能 不會綁鞋帶、開瓶蓋

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華郵：疫情下幼童缺乏基本技能 不會綁鞋帶、開瓶蓋

記者顏伶如／綜合報導
小學老師發現，某些幼童連綁鞋帶、扭開瓶蓋等基本生活技能都不會。(Pixabay)
小學老師發現，某些幼童連綁鞋帶、扭開瓶蓋等基本生活技能都不會。(Pixabay)

受到新冠疫情影響，美國學童約有兩年未進實體教室上課。當各地校園本學年陸續恢復開放之後，老師們已有心理準備，學生在閱讀等項目的學業表現恐怕落後，結果卻發現某些幼童連綁鞋帶、扭開瓶蓋等基本生活技能都不會，也不知道在團體生活當中應該如何自處。

華盛頓郵報12日報導，維吉尼亞州費郡公立學區(Fairfax County Public Schools)小學一年級老師克莉絲汀‧賈爾波(Christine Jarboe)說，以往一年級學童開學時普遍已經都會自行綁鞋帶，但本學年卻發現孩子們不知道怎麼綁鞋帶，不會開瓶蓋也不會關上，就連拿剪刀沿著虛線剪出一條線也不會。

報導指出，校園重啟之後，全美各地老師發現從學前班到幼稚園、小學甚至國中的學生，是在準備不足的情況下恢復進教室上課，除了學業程度落後，還缺乏某些基本生活技能。某些孩子不懂得跟其他兒童輪流玩溜滑梯，有些孩子則是無法在教室裡坐在座位上長達數小時聽課。

顧問機構麥肯錫公司(McKinsey & Company)今年4月初公布研究報告指出，疫情之後改為遠距上學，讓美國學生在數學、閱讀領域的程度，在本學年開學之前，平均大約落後整整4個月的學習進度。

「美國學校行政人員協會」(American Association of School Administrators)執行主任多米尼克(Daniel Domenech)指出，學生出現落後的狀況不只是學業方面，還有社交、情緒層面，甚至包括在學校應該如何管理自身行為。他說，這些都是孩子們疫情期間網路上課時沒能學到的。

華盛頓郵報報導，恢復實體教室上課的2021-2022學年度，老師們面對許多層面準備都不足的學生，推出了各式各樣的創意因應。紐約市一所小學便推出非傳統式課桌椅安排，讓學童以彈性沙袋當做椅子，以便孩子們一邊上課可以一邊扭動身體。加州奧克蘭一所小學則為四年級及五年級學生推出安全講習，教導孩子們若發現同學之間發生爭執，應該如何排解糾紛。

在費城，兩位老師合力推出「認字學伴教室」(literacy buddy room)計畫，讓五年級學生與幼稚園學生搭擋一起閱讀，除了學習識字，也可同時建立人際關係。

疫情 華盛頓郵報 維吉尼亞州

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