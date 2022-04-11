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共和黨選舉顧問：造勢場合群眾縮水反映川普基本盤流失

記者顏伶如／綜合報導
川普9日在北卡羅來納州塞爾瑪(Selma)舉行造勢活動。美聯社
川普9日在北卡羅來納州塞爾瑪(Selma)舉行造勢活動。美聯社

哈芬登郵報(HuffPost)報導，前總統川普向來喜歡以「造勢場合群眾人數多寡」做為衡量成功與否的指標，曾有媒體報導傳出川普對2021年1月6日攻占國會大廈的暴徒人數洋洋得意，但共和黨選舉策略顧問指出，近來川普造勢場合的群眾人數，與以往盛大規模相比明顯縮水，若以川普自己訂定標準而言，顯得尷尬。

川普9日在北卡羅來納州塞爾瑪(Selma)舉行造勢活動，根據當地媒體報導，現場人數約在1000人至2000 人之間。2016年，川普在相同地點舉辦造勢大會時，出席人數則有1萬5000人。

共和黨選舉策略顧問狄佩爾西歐(Susan Del Percio)10日接受MSNBC新聞頻道訪問時說，川普現在造勢場合的參加人數大不如前，若以川普自己的標準來看，算不上成功。她說：「現在大家看到的狀況就是這樣。基本盤縮水很多。」

狄佩爾西歐分析，川普支持群眾規模比以前少了很多，川普的各種說詞對民眾已不再有吸引力，「主要因素在於共和黨人都希望往前走，沒興趣再繼續討論所謂的『瞞天大謊』(Big Lie)陰謀論」。

她說，對於川普主張的各種陰謀論說詞，「這個國家的民眾已經不想再聽了」。

川普過去幾周舉辦群眾活動裡，塞爾瑪是第二場出現人數冷清的造勢活動。

今年3月底，川普在喬治亞州康默斯市(Commerce)的造勢活動發表演說，喬州地方媒體「亞特蘭大新聞憲政報」(Atlanta Journal-Constitution)政治記者布斯坦(Greg Bluestein)在推特發文寫道：「我在全國各地跑過20多場川普造勢活動，這是自從川普贏得2016年大選以來，在喬州舉辦造勢大會人數最少的一場，比去年9月在喬州佩里(Perry)那場的人數顯然減少很多。」

喬治亞公共廣播電台(Georgia Public Broadcasting)政治記者弗勒爾(Stephen Fowler)也在推特分享照片指出，在川普即將上台演說之前，康默斯市造勢大會的群眾人數並未超過5000人，「這是我在當地跑過川普造勢大會，群眾人數最少的」。弗勒爾指出，川普2021年在喬州佩里的造勢大會，當時觀眾人數還有接近1萬名。

川普發言人麗茲‧哈林登(Liz Harrington)則發表聲明說，弗勒爾對於康默斯市造勢大會群眾估算「完全錯誤」。哈林登說，這場活動參加者人數在2萬5000人至3萬5000人之間。

狄佩爾西歐指出，川普造勢活動群眾明顯減少，代表著共和黨一般黨員沒興趣與川普主張的陰謀論繼續糾纏。她說：「他們對川普及川普的謊言已經沒興趣了，只剩下一小群死忠支持者依然緊緊跟隨，我們看到的狀況就是如此。」

川普 喬州 共和黨

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