紐約時代廣場突傳巨大爆炸聲 民眾嚇壞瘋狂逃竄畫面曝

紐約時報 廣場（Times Square）10日晚間突然傳出一聲爆炸，嚇得民眾爭先恐後地逃竄，整段過程在社群媒體 上瘋傳，事後證實為地下氣體過度累積導致下水道火災。

多家媒體報導，這聲爆炸巨響發生在10日晚間6時45分左右、位處靠近第七大道的西43街。曝光的畫面可以見到爆炸聲一傳出立刻引發民眾驚慌，目擊者表示「我一看到火，警察 就叫我後退，我慢慢地開始後退，但後來爆炸就發生在我面前，就在那一刻我開始逃跑」。

紐約時報廣場當地時間10日突然傳出一聲爆炸，嚇得民眾爭先恐後地逃竄，整段過程在社群媒體上瘋傳，事後證實為地下氣體過度累積導致下水道火災。(截自推特)

能源公司聯合愛迪生表示，事發原因為電源線故障導致人孔發生爆炸和火災，共計有3個下水道的人孔蓋起火，消防人員發現爆炸地點附近的一氧化碳濃度升高，隨後立刻展開排氣作業，目前未有人員傷亡報告。

Manhole explosion causes mass panic in New York's Times Square; no reports of injuries pic.twitter.com/nxwSrpAfBy — BNO News (@BNONews) April 10, 2022