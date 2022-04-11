我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約時代廣場突傳巨大爆炸聲 民眾嚇壞瘋狂逃竄畫面曝

華府晚宴增至68人確診 佛奇：拜登防疫嚴不太可能染疫

紐約時代廣場突傳巨大爆炸聲 民眾嚇壞瘋狂逃竄畫面曝

編譯張君堯／即時報導

紐約時報廣場（Times Square）10日晚間突然傳出一聲爆炸，嚇得民眾爭先恐後地逃竄，整段過程在社群媒體上瘋傳，事後證實為地下氣體過度累積導致下水道火災。

多家媒體報導，這聲爆炸巨響發生在10日晚間6時45分左右、位處靠近第七大道的西43街。曝光的畫面可以見到爆炸聲一傳出立刻引發民眾驚慌，目擊者表示「我一看到火，警察就叫我後退，我慢慢地開始後退，但後來爆炸就發生在我面前，就在那一刻我開始逃跑」。

紐約時報廣場當地時間10日突然傳出一聲爆炸，嚇得民眾爭先恐後地逃竄，整段過程在社...
紐約時報廣場當地時間10日突然傳出一聲爆炸，嚇得民眾爭先恐後地逃竄，整段過程在社群媒體上瘋傳，事後證實為地下氣體過度累積導致下水道火災。(截自推特)

能源公司聯合愛迪生表示，事發原因為電源線故障導致人孔發生爆炸和火災，共計有3個下水道的人孔蓋起火，消防人員發現爆炸地點附近的一氧化碳濃度升高，隨後立刻展開排氣作業，目前未有人員傷亡報告。

社群媒體 警察 紐約時報

上一則

洛市威洛布魯克爆槍擊案 已知2死、多人受傷

下一則

億萬富豪最多城市 紐約被擠出前3名 又1亞洲城市超前

延伸閱讀

華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針

華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針
聯邦檢疫基金用罄 紐約市府檢測仍免費

聯邦檢疫基金用罄 紐約市府檢測仍免費
紐約州2200億元預算通過 將降燃油稅、提高看護工資

紐約州2200億元預算通過 將降燃油稅、提高看護工資
病毒不斷改變 防疫昨是今非

病毒不斷改變 防疫昨是今非

熱門新聞

劉美賢宣布退役，她是代表美國參加2022年冬奧會的最年輕運動員，在女子花滑中取得第七名的成績。 （美聯社）

華裔花滑明日之星 16歲劉美賢宣布退役

2022-04-09 18:02
華裔男子薛成海7日在波士頓法院的停車場開車撞倒並槍殺他的外甥，8日過堂時淚流滿面，但對謀殺指控不認罪。(CBS波士頓地方電視台截圖)

數槍轟頭…華男法庭外狙殺與妻有染外甥

2022-04-09 02:30
由於疫情減緩，新冠疫苗的需求隨之下滑。莫德納等許多美國生技股股價已跌入熊市。 路透

莫德納疫苗從搶手貨變成被拒之門外 股價已遁入熊市

2022-04-05 13:08
加州首府沙加緬度市今天凌晨發生槍擊案，至少6死9傷。警方封鎖現場。(美聯社)

民眾尖叫逃跑...加州沙加緬度大規模槍擊 至少6死10傷

2022-04-03 09:43
美國第一夫人吉兒拜登4月2日出席德拉瓦號核動力潛艦的服役典禮。路透

第一夫人貼身隨扈遭滲透 驚見假國土安全部官員

2022-04-07 08:08
俄國入侵烏克蘭最近常被用來比較台海情勢。歐新社

美國防部兵棋推演中犯台4種不同場景 定輸贏

2022-04-09 14:38

超人氣

更多 >
封面故事／耶魯女博士遭警射殺…李燕悲劇 誰該負責？

封面故事／耶魯女博士遭警射殺…李燕悲劇 誰該負責？
法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解

法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解
華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針

華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針
俄軍集結 烏東大戰一觸即發

俄軍集結 烏東大戰一觸即發
華人房租支票被盜領 3個月後才知曉難追回

華人房租支票被盜領 3個月後才知曉難追回