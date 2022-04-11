紐約時代廣場突傳巨大爆炸聲 民眾嚇壞瘋狂逃竄畫面曝
紐約時報廣場（Times Square）10日晚間突然傳出一聲爆炸，嚇得民眾爭先恐後地逃竄，整段過程在社群媒體上瘋傳，事後證實為地下氣體過度累積導致下水道火災。
多家媒體報導，這聲爆炸巨響發生在10日晚間6時45分左右、位處靠近第七大道的西43街。曝光的畫面可以見到爆炸聲一傳出立刻引發民眾驚慌，目擊者表示「我一看到火，警察就叫我後退，我慢慢地開始後退，但後來爆炸就發生在我面前，就在那一刻我開始逃跑」。
能源公司聯合愛迪生表示，事發原因為電源線故障導致人孔發生爆炸和火災，共計有3個下水道的人孔蓋起火，消防人員發現爆炸地點附近的一氧化碳濃度升高，隨後立刻展開排氣作業，目前未有人員傷亡報告。
Manhole explosion causes mass panic in New York's Times Square; no reports of injuries pic.twitter.com/nxwSrpAfBy— BNO News (@BNONews) April 10, 2022
#Breaking— ♆ＡＢＹＳＳ ℭ 𝔥 𝔯 𝔬 𝔫 𝔦 𝔠 𝔩 𝔢 𝔰 (@AbyssChronicles) April 11, 2022
🇺🇲💥Sounds like a large #explosion went off in Times Square near 7pm. There are reports of manholes on #fire.🔥 After the explosion, people were seen running#NYC #NewYork #TimesSquare #TimesSquareexplosion
Sun Apr 10 22
🔱 𝖠 𝖡 𝖸 𝖲 𝖲 ℭ𝔥𝔯𝔬𝔫𝔦𝔠𝔩𝔢𝔰 pic.twitter.com/qgNkXDpc3u
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