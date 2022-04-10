我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嬰兒潮退休養老 偏愛都市豪宅 租金8000起跳

洛縣華人老夫妻騎電動車市區被撞 1死1傷

華府晚宴增至68人確診 佛奇：拜登防疫嚴不太可能染疫

編譯陳韻涵／綜合10日電
拜登總統3月底在白宮接種第二劑新冠疫苗補強針。（美聯社）
拜登總統3月底在白宮接種第二劑新冠疫苗補強針。（美聯社）

華府近期舉辦多場活動後，幕僚、議員等與會者接連確診新冠肺炎，外界憂慮高齡79歲的拜登總統可能染疫，但白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)10日表示，拜登周圍的防疫措施嚴實，不太可能感染。華府上周一場傳統年度「烤架俱樂部」晚宴(Gridiron Club Dinner)，據NBC報導已知68人確診。

華盛頓特區這波疫情影響正副總統辦公室、議員和閣員，人們擔心迄今從未檢驗陽性的拜登可能染疫，但佛奇並不太擔心，稱拜登雖然屬於高風險染疫群體，但總統周遭的防疫措施嚴實，讓拜登確診的可能性大幅降低。

佛奇接受「美國廣播公司新聞網」(ABC News)政論節目「本周」(This Week)訪問時說：「拜登周遭的防護措施滴水不漏，他已接種兩劑疫苗和兩劑補強針，共四劑信使核醣核酸(mRNA)疫苗。」

佛奇說：「與拜登在同一時間共處一室的密切接觸者，必須遵守嚴格的檢測規定。他在該空間與人們交際，但我們覺得，總統周遭的防疫規定足以保護他。」

拜登政府8日在白宮南草坪舉行準大法官凱坦吉‧傑克森(Ketanji Brown Jackson)任命案通過的慶祝活動，部分媒體將此活動和前總統川普任期尾聲、2020年疫情期間為大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)任命案通過的慶祝活動做比較；巴瑞特任命案通過的慶祝派對，成為造成多人確診的超級傳播活動。

白宮官員表示，傑克森的慶祝派對在戶外舉行，且許多人已接種疫苗；不過，白宮發言人凱特‧貝丁費爾德(Kate Bedingfield)坦言，拜登「有可能在某個時刻」接觸病毒。

佛奇則說：「拜登的確有可能被感染，但我們希望他不會。我們將盡我們所能保護他；請記得，他已完全接種、打兩劑補強針，大多時候，靠近拜登的人需要接受檢測，所以我們覺得相關規定很合理。」

白宮舉辦傑克森的慶祝活動前，第一夫人的發言人拉洛斯(Michael LaRos)7日確診，他2日出席華府記者和政治人物的傳統年度「烤架俱樂部」晚宴(Gridiron Club Dinner)，這場晚宴成為超級傳播活動，會後多人陸續確診；據國家廣播公司(NBC)報導，至10日晚間已知68人確診。

拉洛斯得知與確診者密切接觸後，便沒有再進白宮東廂辦公室，因此第一夫人未被列為密切接觸者。

拜登 白宮 佛奇

上一則

「疫情不會根除」 佛奇：人們須承擔自身醫療風險評估

延伸閱讀

白宮研議加密貨幣規定 先從監管「穩定幣」下手

白宮研議加密貨幣規定 先從監管「穩定幣」下手
聯邦准積欠學貸可暫時免還、取消違約 800萬人受惠

聯邦准積欠學貸可暫時免還、取消違約 800萬人受惠
印太經濟架構 美擬5月啟動 台灣是否納入？

印太經濟架構 美擬5月啟動 台灣是否納入？
美印領袖11日舉行線上峰會 商討俄烏戰爭後果

美印領袖11日舉行線上峰會 商討俄烏戰爭後果

熱門新聞

劉美賢宣布退役，她是代表美國參加2022年冬奧會的最年輕運動員，在女子花滑中取得第七名的成績。 （美聯社）

華裔花滑明日之星 16歲劉美賢宣布退役

2022-04-09 18:02
華裔男子薛成海7日在波士頓法院的停車場開車撞倒並槍殺他的外甥，8日過堂時淚流滿面，但對謀殺指控不認罪。(CBS波士頓地方電視台截圖)

數槍轟頭…華男法庭外狙殺與妻有染外甥

2022-04-09 02:30
由於疫情減緩，新冠疫苗的需求隨之下滑。莫德納等許多美國生技股股價已跌入熊市。 路透

莫德納疫苗從搶手貨變成被拒之門外 股價已遁入熊市

2022-04-05 13:08
加州首府沙加緬度市今天凌晨發生槍擊案，至少6死9傷。警方封鎖現場。(美聯社)

民眾尖叫逃跑...加州沙加緬度大規模槍擊 至少6死10傷

2022-04-03 09:43
美國第一夫人吉兒拜登4月2日出席德拉瓦號核動力潛艦的服役典禮。路透

第一夫人貼身隨扈遭滲透 驚見假國土安全部官員

2022-04-07 08:08
俄國入侵烏克蘭最近常被用來比較台海情勢。歐新社

美國防部兵棋推演中犯台4種不同場景 定輸贏

2022-04-09 14:38

超人氣

更多 >
法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解

法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解
封面故事／耶魯女博士遭警射殺…李燕悲劇 誰該負責？

封面故事／耶魯女博士遭警射殺…李燕悲劇 誰該負責？
華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針

華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針
俄軍集結 烏東大戰一觸即發

俄軍集結 烏東大戰一觸即發
華人房租支票被盜領 3個月後才知曉難追回

華人房租支票被盜領 3個月後才知曉難追回