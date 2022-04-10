我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法大選首輪 馬克宏得票贏極右派雷朋5% 24日再對決

今天剛好上任百日...紐約市長亞當斯確診新冠

全美亞裔人口1990萬 10年增35% 專家：亞裔一詞太膚泛

編譯潘勛／綜合10日電
維權人士認為，亞裔之間區別很大，不能用兩個字概括所有來自亞洲的人。(美聯社)
維權人士認為，亞裔之間區別很大，不能用兩個字概括所有來自亞洲的人。(美聯社)

2020年人口普查指出，全美「亞裔」人口為1990萬，較2010年成長35%，目前占全國人口逾7%，另有410萬人自認是亞裔混血血統，成長55%，但根據專家及人權倡議人士指出，人口普查的亞裔超算2.6%，另「亞裔」一詞太膚泛，無法代表亞洲人口社區的差異很大。

美聯社10日報導，「亞利桑納亞裔、夏威夷原住民及太平洋島民平等聯盟」(Arizona Asian American Native Hawaiian and Pacific Islander For Equity Coalition)理事長珍妮佛‧趙(Jennifer Chau)指出，亞裔人口超算為各族裔之最，造成的麻煩不光表面，很可能掩蓋全國不同社區誰被認定為亞裔，其實做法差異很大，而且可能代表雙族裔或多族混血人士自認為亞裔，數目之多要更甚以往。

但亞裔族群社區特定細節太難認定，以至於人口普查只籠統放進「亞裔」這個類別，如此掩蓋住亞裔次族群之間的收入、教育及衛生背景差異很大，往往還模糊掉某些社區獨有的特色。倡議人士指出，這樣分類還推動亞裔是「模範少數族群」，很富裕、教育程度高的迷思。

2020年人口普查資料顯示，亞裔約占全美總人口的7%。(美聯社)
2020年人口普查資料顯示，亞裔約占全美總人口的7%。(美聯社)

亞利桑納州立大學亞太裔研究助理教授霍斯(Aggie Yellow Horse)指出，亞裔美國人之間收入差距之大，要超過其他族裔，整體超算，很可能大布一蓋，遮掉亞裔次族群的經歷不同，另外有些人因為少算而變得更脆弱。

大約40名聯邦眾議員4月要求人口普查局要依次族裔來拆分亞裔人口，計算更精細一些；在美亞裔的祖國可追溯到20多個國家，中國及印度占最大宗；但人口普查局不打算那麼做，至少短期的未來沒有計畫。

人口普查的資料可以改變選舉版圖，也影響聯邦撥付的經費。(美聯社)
人口普查的資料可以改變選舉版圖，也影響聯邦撥付的經費。(美聯社)

亞裔超算比率比其他族裔來得高；相形之下，非拉美裔白人超算0.6%，非裔少算3.3%；歸類為其他族裔者少算4.3%；另拉美裔約5%沒算到，住保護區的美洲原住民少算5.6%。

洛杉磯加州大學都市計畫暨亞裔美國人研究榮譽教授王保羅(Paul Ong，音譯)指出，2020年人口普查亞裔人口成長幅度，部分原因在族裔認同流動，特別是雙血源或多族混血的人在人口普查問卷上自認為亞裔。

亞裔 人口普查 原住民

上一則

嬰兒配方奶粉大缺貨 華格林已每人限購三瓶

延伸閱讀

亞裔選民協會走入社區催票 介紹加州眾議員特別選舉

亞裔選民協會走入社區催票 介紹加州眾議員特別選舉
未來烏東大戰將與基輔之戰非常不同 專家分析原因

未來烏東大戰將與基輔之戰非常不同 專家分析原因
中重症大增 獎勵長者接種 專家籲：高額補助提升覆蓋率

中重症大增 獎勵長者接種 專家籲：高額補助提升覆蓋率
「重症清零」不能淪口號 專家：長者疫苗覆蓋九成才有可能

「重症清零」不能淪口號 專家：長者疫苗覆蓋九成才有可能

熱門新聞

華裔男子薛成海7日在波士頓法院的停車場開車撞倒並槍殺他的外甥，8日過堂時淚流滿面，但對謀殺指控不認罪。(CBS波士頓地方電視台截圖)

數槍轟頭…華男法庭外狙殺與妻有染外甥

2022-04-09 02:30
劉美賢宣布退役，她是代表美國參加2022年冬奧會的最年輕運動員，在女子花滑中取得第七名的成績。 （美聯社）

華裔花滑明日之星 16歲劉美賢宣布退役

2022-04-09 18:02
由於疫情減緩，新冠疫苗的需求隨之下滑。莫德納等許多美國生技股股價已跌入熊市。 路透

莫德納疫苗從搶手貨變成被拒之門外 股價已遁入熊市

2022-04-05 13:08
加州首府沙加緬度市今天凌晨發生槍擊案，至少6死9傷。警方封鎖現場。(美聯社)

民眾尖叫逃跑...加州沙加緬度大規模槍擊 至少6死10傷

2022-04-03 09:43
美國第一夫人吉兒拜登4月2日出席德拉瓦號核動力潛艦的服役典禮。路透

第一夫人貼身隨扈遭滲透 驚見假國土安全部官員

2022-04-07 08:08
俄國入侵烏克蘭最近常被用來比較台海情勢。歐新社

美國防部兵棋推演中犯台4種不同場景 定輸贏

2022-04-09 14:38

超人氣

更多 >
影／北加矽谷家得寶5級大火 熊熊燃燒2小時

影／北加矽谷家得寶5級大火 熊熊燃燒2小時
Google地圖拍到活春宮 情侶野外交纏「座標」流傳

Google地圖拍到活春宮 情侶野外交纏「座標」流傳
法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解

法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解
封面故事／耶魯女博士遭警射殺…李燕悲劇 誰該負責？

封面故事／耶魯女博士遭警射殺…李燕悲劇 誰該負責？
華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針

華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針