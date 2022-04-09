我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

限制阿茲海默症新藥給付 紅藍卡「有望降費」

頓內次克州長：俄軍砲擊烏東兩城鎮 平民5死5傷

全美半數州確診攀升 佛奇示警：疫情秋季可能再反撲

編譯陳韻涵／綜合8日電
美國白宮首席防疫專家佛奇。(路透)
美國白宮首席防疫專家佛奇。(路透)

全美半數州的新冠肺炎確診數據攀升，但整體確診數下跌5%；白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)示警，秋季可能再爆發疫情

專家表示，確診數增加的大城市包括紐約、洛杉磯和舊金山。

「每日郵報」報導，紐約的每日確診病例自3月中旬的每日600例，增至目前的每日1400例；舊金山的情況則從3月中旬的趨近清零，增至每日100例。

聯邦疾病防治中心(CDC)指出，目前流竄全美的主要毒株為Omicron變種病毒，約占總確診病例的72%。

網路媒體Axios報導，阿拉斯加州、佛蒙特州和羅德島州，平均新增確診為每10萬人逾20例；猶他州、蒙大拿州、南達科他州、堪薩斯州、路易斯安納州、愛阿華州、阿肯色州、印第安納州和田納西州等9州，則為平均每10萬人頂多3例新增確診。

目前全美的新冠肺炎染疫病歿數為每日600例，比兩周前的每日900例減少34%。

儘管半數州的疫情略有回升跡象，全美整體確診數過去兩周下跌5%，從平均逾每日新增3萬例降至2萬8700例；若只看過去一周則為減少7%，降至逼近疫情低點的每日新增2萬8429例。

許多州已取消防疫措施，人們準備在兩年的疫情紛擾後，恢復日常生活。

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇日前接受「彭博電視」(Bloomberg TV)訪問時表示，下一波疫情可能會是由Omicron或其他變種病毒引起，當局將參考英國等疫情狀況發展類似的國家，制定相應防疫措施。

他認為，確診數據未來幾周會增加，秋季可能驟升，但疫情增長是否會造成另一波疫情，還很難預測。

佛奇說：「隨著秋季天氣變冷，我們可以預期將會看到確診增加的情況，這也是聯邦食品暨藥物管理局(FDA)及其顧問委員會目前開會制定策略的原因，而我們在國家衛生研究院(NIH)也會持續進行研究，決定後續該怎麼做最好。」

疫情 佛奇 防疫

上一則

限制阿茲海默症新藥給付 紅藍卡「有望降費」

下一則

川普表態 支持電視名醫奧茲角逐賓州聯邦參議員提名戰

延伸閱讀

地方「一刀切」堵路衝擊物資供應 中將建互認通行制度

地方「一刀切」堵路衝擊物資供應 中將建互認通行制度
變種病毒威脅 紐約市5歲以下口罩令再延

變種病毒威脅 紐約市5歲以下口罩令再延
霍啟剛、郭晶晶挨家挨戶送防疫包 曬全家陰性檢測盒

霍啟剛、郭晶晶挨家挨戶送防疫包 曬全家陰性檢測盒
新聞評論／元首染疫形同「另類斬首」 防疫還分藍綠？

新聞評論／元首染疫形同「另類斬首」 防疫還分藍綠？

熱門新聞

加州首府沙加緬度市今天凌晨發生槍擊案，至少6死9傷。警方封鎖現場。(美聯社)

民眾尖叫逃跑...加州沙加緬度大規模槍擊 至少6死10傷

2022-04-03 09:43
由於疫情減緩，新冠疫苗的需求隨之下滑。莫德納等許多美國生技股股價已跌入熊市。 路透

莫德納疫苗從搶手貨變成被拒之門外 股價已遁入熊市

2022-04-05 13:08
華裔男子薛成海7日在波士頓法院的停車場開車撞倒並槍殺他的外甥，8日過堂時淚流滿面，但對謀殺指控不認罪。(CBS波士頓地方電視台截圖)

數槍轟頭…華男法庭外狙殺與妻有染外甥

2022-04-09 02:30
美國第一夫人吉兒拜登4月2日出席德拉瓦號核動力潛艦的服役典禮。路透

第一夫人貼身隨扈遭滲透 驚見假國土安全部官員

2022-04-07 08:08
加州29歲登山客奧斯卡‧亞利杭卓‧埃爾南德斯，在山區死亡多日才被發現，他的寵物犬一直陪著。圖為當初失蹤時，附有寵物犬「國王」照片的尋人招示。(取自推特)

男登山失蹤16天 忠狗伴屍不離棄 獲救時奄奄一息

2022-04-03 09:30
俄羅斯的商場內，多個品牌店面鐵門拉下。圖為關門的星巴克。(Zina提供)

世界OnAir／台人在俄羅斯見證 制裁影響下民生艱難

2022-04-05 12:33

超人氣

更多 >
數槍轟頭…華男法庭外狙殺與妻有染外甥

數槍轟頭…華男法庭外狙殺與妻有染外甥
上海封城 李立群揭缺糧現況「給你吃什麼就吃什麼」

上海封城 李立群揭缺糧現況「給你吃什麼就吃什麼」
供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶

供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶
俄羅斯美味大螃蟹跌到半價 吃還是不吃？

俄羅斯美味大螃蟹跌到半價 吃還是不吃？
張庭、林瑞陽3年賺91億 違法傳銷遭中國罰沒2千萬

張庭、林瑞陽3年賺91億 違法傳銷遭中國罰沒2千萬