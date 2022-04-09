全美半數州確診攀升 佛奇示警：疫情秋季可能再反撲

美國白宮首席防疫專家佛奇。(路透)

全美半數州的新冠肺炎確診數據攀升，但整體確診數下跌5%；白宮首席防疫 顧問佛奇 (Anthony Fauci)示警，秋季可能再爆發疫情 。

專家表示，確診數增加的大城市包括紐約、洛杉磯和舊金山。

「每日郵報」報導，紐約的每日確診病例自3月中旬的每日600例，增至目前的每日1400例；舊金山的情況則從3月中旬的趨近清零，增至每日100例。

聯邦疾病防治中心(CDC)指出，目前流竄全美的主要毒株為Omicron變種病毒，約占總確診病例的72%。

網路媒體Axios報導，阿拉斯加州、佛蒙特州和羅德島州，平均新增確診為每10萬人逾20例；猶他州、蒙大拿州、南達科他州、堪薩斯州、路易斯安納州、愛阿華州、阿肯色州、印第安納州和田納西州等9州，則為平均每10萬人頂多3例新增確診。

目前全美的新冠肺炎染疫病歿數為每日600例，比兩周前的每日900例減少34%。

儘管半數州的疫情略有回升跡象，全美整體確診數過去兩周下跌5%，從平均逾每日新增3萬例降至2萬8700例；若只看過去一周則為減少7%，降至逼近疫情低點的每日新增2萬8429例。

許多州已取消防疫措施，人們準備在兩年的疫情紛擾後，恢復日常生活。

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇日前接受「彭博電視」(Bloomberg TV)訪問時表示，下一波疫情可能會是由Omicron或其他變種病毒引起，當局將參考英國等疫情狀況發展類似的國家，制定相應防疫措施。

他認為，確診數據未來幾周會增加，秋季可能驟升，但疫情增長是否會造成另一波疫情，還很難預測。

佛奇說：「隨著秋季天氣變冷，我們可以預期將會看到確診增加的情況，這也是聯邦食品暨藥物管理局(FDA)及其顧問委員會目前開會制定策略的原因，而我們在國家衛生研究院(NIH)也會持續進行研究，決定後續該怎麼做最好。」