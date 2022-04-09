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華裔花滑明日之星 16歲劉美賢宣布退役

編譯組／灣區9日電       
劉美賢宣布退役，她是代表美國參加2022年冬奧會的最年輕運動員，在女子花滑中取得第七名的成績。 （美聯社）
劉美賢宣布退役，她是代表美國參加2022年冬奧會的最年輕運動員，在女子花滑中取得第七名的成績。 （美聯社）

兩屆美國花樣滑冰冠軍和2022年冬奧會參賽選手，灣區本土的劉美賢（Alysa Liu）周六（4月9日）宣布退役。她今年只有16歲。

在Instagram的一篇貼文中，劉美賢說，她從五歲開始滑冰，「從未想過自己會有這麽大的成就」，「現在既然終於完成我在滑冰方面的目標，我將繼續迎接滑冰之外的生活。」

劉美賢在她的Instagram帖子中說。「我真的很高興從事過滑冰運動。」「滑冰這件事教會了我很多關於生活的東西，比我預期的要多，」

劉美賢2019年在底特律及2020年在Greensboro贏得了美國女子單人冠軍，並在2020年愛沙尼亞塔林舉行的女子單人冠軍賽中拿下一枚銅牌。

由於年齡太小，劉美賢錯過了2018年平昌奧運會。並且由於今年一月份在納許維爾舉行的美國冠軍賽上COVID-19測試呈陽性，她幾乎無法參加在北京舉行的2022奧運會。這位天才滑冰運動員一度被迫退出資格賽，但她請願加入美國隊。她的請願獲得了成功，劉美賢成為代表美國參加2022年冬奧會的最年輕運動員。

在她的奧運項目中，她的三周半旋轉不足，使她在自由滑中獲得第七名，總成績也是如此。

「我真的很高興我曾全力以赴，沒有摔倒，」劉美賢在奧運會上告訴記者。「我仍然對自己的表現感到震驚。我為此付出了很多，很高興完成了兩個完整的項目，在這裡留下了很多回憶。」

劉美賢出生在加州的克洛維斯（Clovis），曾在屋崙藝術學校就讀，之後接受居家教育以便參與更多的比賽。劉美賢通過California Connections Academy接受居家教育，許多精英滑冰運動員都使用這家學校的在線課程，如巴洛阿圖的周知方（Vincent Zhou）和佛利蒙的陳楷雯（ Karen Chen）。

灣區奧運花樣滑冰運動員劉美賢宣布退役，年僅16歲。（美聯社）
灣區奧運花樣滑冰運動員劉美賢宣布退役，年僅16歲。（美聯社）

奧運 運動員 教育

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